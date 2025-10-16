El Ayuntamiento de Chiclana concede 5.300 euros a la Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la representante de la Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti, Ana Caro, firmaron recientemente un convenio de colaboración, a través del cual el Consistorio concede a la entidad un total de 5.300 euros en concepto de gastos por el alquiler del local social del colectivo en este año 2025. Una sede que está ubicada en la carretera de Medina, 68.

Durante la firma, el alcalde señaló que se trata de una entidad muy activa. “Es muy importante para la ciudad que podamos firmar convenios con asociaciones como esta, que permiten articular y mejorar la interlocución con los vecinos”, comentó José María Román.

Asimismo, el regidor chiclanero indicó que “seguiremos trabajando con los vecinos de las distintas barriadas, que organizan eventos de convivencia para una mejor relación de las personas”.