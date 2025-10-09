El Ayuntamiento de Chiclana concede 5.000 euros a la Asociación de Vecinos San José del Arenal

El Ayuntamiento de Chiclana y la AVV San José del Arenal han firmado un convenio de colaboración para sufragar los gastos del pago del alquiler de su sede a lo largo del año, que ascienden a 5.000 euros. Así lo rubricaron recientemente el alcalde de la ciudad, José María Román, y el representante de la entidad vecinal, Manuel Morales Aragón, en un acto en el que también estuvo presente la delegada de Atención Ciudadana, Mª Ángeles Martínez Rico.

José María Román agradeció a la asocición el trabajo que lleva a cabo en pro de su barriada, destacando que la labor conjunta entre la administración y esta hace que se atiendan las necesidades de la ciudadanía de esta zona.

Por su parte, Mª Ángeles Martínez Rico explicó que la firma de este convenio habilita a la entidad tener “un espacio muy necesario en una barriada, en la que trabajan y se preocupan de que sus vecinos y vecinas y sus calles estén siempre bien”, para enumerar algunas de las actividades que se organizan en la sede, sobre todo con los menores con TDAH.

Por último, Manuel Morales agradeció al Ayuntamiento su apoyo con esta subvención, incidiendo en que las puertas de la asociación están abiertas para todos los socios y para todas las personas que quieran acercarse.