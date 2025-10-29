El Ayuntamiento de Chiclana concede 25.000 euros a Asodown

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la asociación Asodown Chiclana, Antonia Amado, firmaron recientemente un convenio de colaboración, a través del cual el Consistorio contribuye a subvencionar a Asodown, para llevar a cabo los talleres ocupacionales del ‘Proyecto de Aprendizaje para la Inserción’ con un total de 25.000 euros.

De esta forma, desde el Ayuntamiento colaboran para que personas con síndrome de Down puedan lograr la inserción sociolaboral. Para ello, se incentiva la puesta en marcha de proyectos que formen y busquen empleo de calidad a este colectivo, siendo ello el ámbito exclusivo de este convenio.

José María Román recordó que Asodown nació para que muchos chicos y chicas aprendieran y trabajaran, “ayudándolos así a que fueran más felices”. Además, informó que el traslado de la Escuela Oficial de Idioma (EOI) a la Plaza Mayor hace que “retomemos el compromiso de convertir en residencia la actual sede de la EOI para ellos, teniendo allí un espacio de acogida y culminando de esta forma un proyecto importante para estas personas, para sus familias y para la ciudad”.

Antonia Amado agradeció la firma de este acuerdo un año más, “porque esta ayuda es necesaria y nos viene estupendamente, porque son muchos los niños y niñas que tenemos”. Con respecto a la futura residencia destacó que “es el proyecto de nuestra ilusión, porque los padres cumplimos años y necesitados saber que nuestros hijos e hijas tienen un lugar en el que estén como en casa”.