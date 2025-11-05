El Ayuntamiento de Chiclana cierra sus parques públicos e instalaciones deportivas a causa del temporal

El Ayuntamiento de Chiclana ha decidido cerrar los parques públicos e instalaciones deportivas municipales durante la jornada de hoy, ante la alerta naranja decretada por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para esta tarde, en la zona, se esperan fuertes lluvias y tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizos y algún tornado.

Además, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.