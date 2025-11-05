El Ayuntamiento de Chiclana y Campano ponen en marcha un nuevo taller de soldadura

El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha el próximo mes de enero un nuevo taller orientado a la cualificación y capacitación profesional en materia de soldadura. Así lo anunciaron la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, y el director del Colegio San Juan Bosco de Campano, Miguel Díaz.

Este curso se desarrollará en las instalaciones de Campano y contará con quince alumnos, prolongándose durante un total de 190 horas, que se distribuirán los lunes, miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas. En cuanto al desarrollo de las clases, indicar que estas darán comienzo el 12 de enero y se prolongarán hasta el 27 de marzo.

Así, las personas interesadas en tomar parte pueden presentar sus solicitudes de inscripción hasta el próximo 17 de noviembre, en las dependencias de la Delegación Municipal de Fomento o mediante la Ventanilla Virtual de la página web del Ayuntamiento. Además, pueden obtener toda la información en la web del Consistorio en el apartado de la Delegación de Fomento.

“Estamos hablando de una formación eminentemente práctica, comentó Manuela Pérez, para subrayar la gran demanda de empleo que tiene, “no solo en el sector naval, sino también en carpinterías metálicas o empresas de mantenimiento”.

Por su parte, Miguel Díaz agradeció al Ayuntamiento de Chiclana “la puesta en marcha de esta iniciativa, a través de la cual los chiclaneros pueden formarse para encontrar un puesto de trabajo cualificado”.