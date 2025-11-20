El Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación de Belenistas María Auxiliadora firman un convenio para el desarrollo de actividades

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Chiclana María Auxiliadora, José Manuel Vela, firmaron un año más el convenio de colaboración, por el que ambas partes continuarán trabajando de forma conjunta en el desarrollo de distintas actividades, entre ellas, la instalación del Belén Municipal en el Atrio del Ayuntamiento. En este acto también estuvieron presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, así como integrantes de la entidad.

Para ello, el Consistorio concederá 1.380 euros a este colectivo. José María Román destacó que “los amigos de la Asociación de Belenistas ayudan a generar ese ambiente de la Navidad con sus belenes, entre ellos, el del Atrio del Ayuntamiento que inauguraremos el próximo viernes 28”. Además, añadió, “contribuyen también a que la tradición de los hogares de Chiclana no se apague, por lo que seguiremos trabajando en esta línea en los próximos años”.

Por su parte, José Manuel Vela agradeció al Ayuntamiento de Chiclana que “podamos realizar este belén, que hacemos que mucha ilusión y ganas” y se mostró esperanzado en que “el diseño le guste a la ciudadanía”.

Hay que destacar que entre los objetivos de esta entidad destacan la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús en las fiestas de Navidad, según la tradición, así como propagar y fomentar la costumbre del nacimiento, desarrollando la edición de publicaciones de interés belenistas, organizar concursos de nacimientos, dibujo, villancicos, conferencias y otras actividades que fomenten la convivencia y la formación.

Por su parte, el Ayuntamiento, con este tipo de iniciativas, tiene como objetivo fomentar el asociacionismo y, en particular, el de tipo cultural, recreativo y lúdico, a través de la organización de actividades encaminadas a fomentar las manifestaciones culturales populares que enriquecen el Patrimonio chiclanero.