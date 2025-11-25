El Ayuntamiento de Chiclana agradece a las entidades su apoyo al proyecto del PAI ‘La Ciudad que fluye’

El Ayuntamiento de Chiclana celebró este pasado lunes un acto de agradecimiento a las entidades y colectivos que mostraron su apoyo al Plan de Actuación Integrado ‘La Ciudad que fluye’, a través del cual se invertirán 14 millones de euros en distintos proyectos culturales, deportivos, medioambientales y de equipamientos en torno al río Iro. Todo ello, después de que el Ministerio de Hacienda publicara en el Boletín Oficial del Estado la resolución provisional de las ayudas de la convocatoria para la asignación de la senda financiera FEDER a planes de actuaciones integrados de entidades locales en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027, por la que el Consistorio chiclanero recibirá una ayuda de 11,9 millones de euros.

“Se podrá actuar en una superficie de 478 hectáreas en el entorno del río Iro para un total de 11 proyectos, que deberán estar finalizados antes de concluir el año 2029, aunque en marzo de 2027 se debe llegar al 20 por ciento de ejecución para no ser penalizados y perder dinero”, explicó el alcalde, quien agradeció el respaldo del casi centenar de entidades que expresó su apoyo al Plan de Actuación Integrado de Chiclana y a todas las personas que han apoyado dicho proyecto. “Agradecer a todos los implicados, desde la parte empresarial y comercial, así como las entidades deportivas, culturales, medioambientales, vecinales y sociales, además de los técnicos municipales”, dijo.

“Una de las cosas más importantes a la hora de puntuar el proyecto era la participación ciudadana y aquí hemos visto cómo la sociedad chiclanera se ha involucrado en el PAI, aportando sus ideas y opinando al respecto”, reiteró el regidor chiclanero, quien subrayó que “hemos logrado la quinta mejor puntuación de Andalucía”. Para concluir declarando que resulta “fundamental que este sea un proyecto de ciudad, que se va a hacer notar, tal y como hemos podido comprobar con la EDUSI, que también ha contribuido a la transformación de Chiclana”.

En esta misma línea se pronunciaron las personas asistentes al evento, que mostraron su satisfacción por la resolución de la convocatoria. Así, el presidente del Chiclana Club de Fútbol, Juan Luis Rojo, felicitó al Ayuntamiento por el trabajo realizado. “Para lograr algo tan importante para la ciudad, para que sea más atractiva aún. Como presidente del Chiclana Club de Fútbol, una entidad que crece poco a poco, es importante disponer de unas instalaciones dignas y las actuales son muy limitadas”, comentó para indicar que “contamos con más de 1.000 niños en nuestras escuelas y, por ello, es fundamental disponer de instalaciones acordes para que los pequeños puedan formarse en la práctica deportiva, tal y como se plantea en el proyecto”.

Por su parte, Paula Marchena, de Agaden Ecologistas en Acción, felicitó también al gobierno municipal por el proyecto del parque fluvial junto a la barriada de La Carabina. “Muchas veces tratamos a las plantas y los árboles como mobiliario urbano y nada más lejos de la realidad, puesto que son fundamentales para poder vivir. En una ciudad turística como Chiclana, apostar por un proyecto en beneficio de toda la ciudadanía es una acción muy interesante y ojalá otros municipios hicieran lo mismo”, afirmó.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana, Antonio Junquera, comentó que “no dudamos desde el primer momento en dar la cara por este proyecto, sobre todo, por la parte que nos corresponde, como sucede con el centro de formación, que es fundamental para la contratación de personas”. Para detallar que “no encontramos relevo generacional para las plantillas existentes, por lo que es importantísimo que nuestros jóvenes asuman ese relevo y, para ello, es fundamental una buena formación”.

Por otro lado, el presidente del Club Waterpolo Chiclana, Antonio Jesús Sánchez Montero, también dio las gracias al gobierno municipal por la apuesta por la nueva piscina municipal de La Longuera. “Es un sueño que parecía nunca iba a llegar y que va a poner fin a un montón de problemas con las instalaciones actuales, no solo para este club, sino para la ciudadanía en general”, resaltó Sánchez, haciendo especial relevancia al hecho de “que haya contado con nosotros en todo momento a la hora de redactar el proyecto”. Y añadió que “es una pena que otras administraciones, como Diputación y Junta de Andalucía, hayan dado la callada por respuesta a las demandas de la nueva piscina que les planteamos desde el club. Por eso, quisiera agradecer a este gobierno municipal que este proyecto pueda salir adelante con ayuda de los Fondos Europeos”.

Proyectos

Hay que recordar que los proyectos que el Ayuntamiento de Chiclana presentó en esta convocatoria del Plan de Actuación Integrado ‘La ciudad que fluye’ son el Parque fluvial’, junto a La Carabina, el parque de ocio en La Longuera y la nueva piscina cubierta municipal y la ampliación de la Alameda del Río, donde actualmente se encuentra la sede de la Hermandad del Rocío, que será derribada y transformada en un nuevo parque infantil.

También incluye la creación del espacio escénico ‘Cerro del Castillo’, en la parcela junto a la Torre del Castillo y la avenida de Reyes Católicos, la regeneración urbana del Barrio Nuevo, la rehabilitación integral del actual Campo de Fútbol para mejorar su accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.

Otros de los proyectos que se llevarán a cabo serán la rehabilitación de los colegios públicos Isabel La Católica y El Trovador, además de la creación de una nueva escuela de formación municipal y la adecuación de la Casa Bodega Cuatro Vientos como espacio cultural y social.

Finalmente, se prevé llevar a cabo tres programas transversales, uno sobre reactivación económica del centro con ayudas a pymes para su modernización y digitalización, otro programa formativo para personas desempleadas, y otro de intervención social de apoyo a las personas que lo necesitan.