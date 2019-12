Podemos culpa al gobierno local de la pérdida de los fondos ITI

Podemos Chiclana ha lamentado la pérdida de los fondos ITI para Sancti Petri, pero también la “manera de gestionarlo antes y después de perderlos”. En este sentido, recuerdan que desde hace casi un año se ha estado pidiendo información relativa a dichos fondos. “Daniel Martín, anterior concejal de Podemos, solicitó la información en el anterior mandato y nunca se la dieron”, aseguran, al tiempo que insisten en que “en marzo de este año se hizo pública una reclamación de la formación morada en la que se acusaba al alcalde de no tener ni un céntimo de los fondos ITI ya que se muestran incapaces de entregar los documentos que acrediten los requisitos para acogerse a los fondos”.

De esta manera, Jorge Guerrero, concejal de Podemos, insiste en que a lo largo del anterior mandato, como del actual, se demuestra “como algunos miembros del gobierno no tienen ninguna capacidad de gestión, ya sea con la pérdida consecutiva de la EDUSI, el retraso del centro de salud de los Gallos o ahora los fondos ITI”.

Pero Guerrero incide en que “el origen del problema no es una cuestión de lucha de competencias y partidismo, que puede que algo haya, sino de no cumplir con el trabajo. Para estos fondos es necesario tener aprobado el Plan Especial de Sancti Petri, llevamos años esperando el informe de costas que dé luz verde, algo que aún no se ha logrado, tal y como llevamos años denunciando, y el PSOE comete las mismas irregularidades con el Plan Especial que con el PGOU y las consecuencias las pagaremos todas las personas de Chiclana”.

Así, el portavoz entiende que “se ha estado haciendo propaganda para engañar a la gente, con Jiménez Barrios diciendo que los fondos eran para Chiclana, para dar a entender algo que no era, mientras que por un lado no se cumplían con los requisitos de gestión y por el otro no tenían ni los proyectos aprobados”.

Desde Podemos califican de vergonzosas las declaraciones de los miembros del equipo de gobierno, acusando a la Junta de beneficiar a otros pueblos con la inversión que se iba a hacer en Chiclana. “Si el PSOE tiene pruebas de que se ha hecho algo irregular que denuncie, y más aún, nos hace pensar que el PSOE funciona así, como en el caso de los ERE”. Por último, dicen que “alguien debería dar explicaciones honestas, dar la cara asumiendo los errores y dejar de tirar balones fuera”.