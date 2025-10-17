La Asociación Contra el Cáncer instala una mesa informativa en Chiclana con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

La primera teniente de alcalde, Ana González, y los delegados municipales de Servicios Sociales y Salud, Francis Salado y Guillermo Sierra respectivamente, visitaron el stand informativo que la Asociación Española Contra el Cáncer de Chiclana instaló hoy en la plaza de Las Bodegas con motivo de la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra este próximo domingo 19 de octubre.

“Como es habitual cada año, venimos a visibilizar el cáncer de mama, más aún tras los últimos acontecimientos que hemos vivido en Andalucía. Así, venimos a reivindicar la detención temprana, la prevención y la gran labor que hace la Asociación Española Contra el Cáncer”, expresó Ana González, quien incidió en que “la salud es lo principal para nuestras vidas y no se debe de jugar, de ahí la importancia de la detención temprana, siempre desde la transparencia”. Por último, pidió a las administraciones públicas competentes “que se doten de recursos para que esa detención temprana sea un hecho y se puedan salvar vidas”.

Por su parte, la presidenta de la entidad Lucía López-Palanco, procedió a la lectura de un manifiesto y recordó que “el cáncer no entiende de política ni de clase social. Por eso, el cribado y la prevención es fundamental para la supervivencia de las mujeres enfermas”, para añadir que “hemos tenido una reunión con la Junta de Andalucía y le hemos pedido una comisión de seguimiento de la crisis para dar transparencia y certidumbre a las personas afectadas”.

También, desveló que “hemos solicitado que se doten de los recursos necesario para garantizar el derecho de los andaluces a la detención precoz del cáncer, a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado. Y, por supuesto, hemos reclamado un sistema transparente de datos de los programas de cribado, que garantice la calidad y alcance de la población”.

La responsable local de la Asociación Española Contra el Cáncer recordó las acciones que la entidad lleva a cabo en la sede de la calle Gustavo Adolfo Bécquer, así como el teléfono Infocáncer 900100036, “a través del cual atendemos a las personas todos los días del año”.