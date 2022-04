‘Todos aprendemos, todos enseñamos’ es el lema de la campaña que promueve la solidaridad intergeneracional

En la jornada del viernes se celebró el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, una fecha que se instauró a partir del año 2009 gracias a organizaciones como la Plataforma Europea de Personas Mayores y el European Youth Forum, y a la que el Ayuntamiento de Chiclana se suma, en colaboración con la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

“Este año el lema es Todos aprendemos, Todos enseñamos y el objetivo de celebrar este día es permitir la inclusión y participación de las personas mayores para que brinden su contribución a la sociedad actual y, con ello, contribuir a una mayor solidaridad intergeneracional”, ha explicado la delegada municipal de Tercera Edad, Mª Ángeles Martínez Rico, destacando que “las relaciones intergeneracionales son más que la unión de personas de distintas edades, se trata de una implicación real, en la que las distintas generaciones comparten, aprenden y enseñan con el fin de generar beneficio mutuo como ciudadanía”.

Esta celebración es la primera de ocho campañas, bajo el lema Personas mayores, con los mismos derechos, que ha puesto en marcha CONFEMAC, junto a ayuntamientos de todo el territorio nacional, para dar valor a los derechos de las personas mayores, que aún siendo iguales que el resto de edades, se vulneran con mayor frecuencia. En las circunstancias actuales, se necesita más que nunca la comunicación entre generaciones, que ayuden a casar la experiencia con el emprendimiento para avanzar en el futuro.

De esta forma, el Ayuntamiento de Chiclana participará en cinco campañas, que son el viernes, Día de la Solidaridad intergeneracional; el 17 de mayo, Día Mundial de Internet; el 15 de junio, Día Mundial de toma de conciencia del Maltrato en la Vejez; el 26 de julio, Día de los abuelos y abuelas y el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.

Además de la campaña que se conmemora en la jornada de ayer, desde la Delegación Municipal de Tercera Edad y Familia e Infancia se llevan a cabo desde hace varios años tres proyectos intergeneracionales, que son Abuelos y abuelas con muchos cuentos, Enséñeme a jugar y Jugar no cuesta tanto. “Actividades que se desarrollan por personas mayores de la localidad en todos los centros educativos de Chiclana”, ha destacado la edil.

Para conmemorar esta efemérides se realizará hoy en la Biblioteca Municipal, en horario de 18.00 a 19.00 horas, una sesión del taller Abuelos y abuelas con muchos cuentos, donde se interpretarán tres cuentos con valores, que son ‘El club de los valientes’, historia que trata sobre la resolución de los conflictos de forma pacífica, que ser valiente no significa no tener miedo sino ser capaz de enfrentar los problemas y aprender de ello en el camino. El segundo será En la casa de los García no veas la que se lía, una historia que habla de la corresponsabilidad, del reparto equitativo de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares entre todos los miembros de la familia. El tercer cuento será El capitán Cacurcias, en el que el protagonista enseña a los niños y niñas a vencer los miedos y salir fortalecido de una forma muy divertida. Todos los cuentos son escenificados de forma divertida e implicando al público infantil.