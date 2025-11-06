'Anda que no!' recibe el Premio de Calidad de la Red de Ciudades Saludables

El delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, participó en la jornada de ayer en los Premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, donde el Ayuntamiento de Chiclana fue reconocido por el proyecto ‘Anda que no!’ como uno de las mejores actuaciones locales en la promoción de la salud.

Un acto celebrado en el Ministerio de Salud y que estuvo presidido por la directora general de Igualdad y Políticas Locales de la FEMP, Cristina Montalvá, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El certamen, que celebra este año su quinta edición, ha buscado dar a conocer buenas prácticas locales para motivar actuaciones, favorecer el intercambio y difusión de experiencias y promover el desarrollo de iniciativas locales que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Los ayuntamientos premiados en esta convocatoria han sido Candelaria, Alfafar, Pamplona, Cabrales y Moaña en la categoría de Calidad al Desarrollo de la Acción Comunitaria como Medida de Protección Social y Promoción de la Salud; Gandía, Cartagena y Monzón en la categoría de Calidad al Fomento de Desarrollo Urbano Saludable Sostenible (DUSS); así como Martorell, Chiclana, Madrid, Gijón, Santa Úrsula y La Roda de Andalucía en Calidad al Fomento de Iniciativas que favorecen Estilos Estilos de Vida Saludables (EVS).

“Es una satisfacción ver cómo las iniciativas que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento de Chiclana para favorecer una movilidad más sostenible y que la ciudadanía pueda pasear y caminar por nuestra ciudad obtengan este tipo de reconocimientos”, ha expresado Guillermo Sierra, quien ha recordado que “hace unas semanas también fuimos galardonados en los Premios ‘Ciudades que Caminan’ por los proyectos del metrominuto y el podómetro”.

Hay que resaltar que la entrega de Premios de Calidad de la Red Española udades Saludables se ha realizado en el marco de la XII Jornada de la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, que se celebra en el Ministerio de Sanidad. En este sentido, indicar que en la jornada de ayer se trató sobre redes locales de salud nacionales y autonómicas, de salud local y estrategias de salud comunitaria y de sinergias entre redes, todo ello desde las experiencias de responsables de las entidades en las que vienen desarrollando.