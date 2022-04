El ambiente electoral ya se hace notar en el Pleno municipal

El ambiente electoral en Andalucía se hizo notar en el Pleno municipal de Chiclana, que abordó varios puntos relacionados con las políticas de la Junta. El debate tuvo varios momentos de confrontación entre PP y PSOE, algunos relacionados con las deudas de la administración autonómica con la ciudad.

Al margen del debate, la sesión sirvió para aprobar dos solicitudes de subvenciones para El Pilar. Si el Ayuntamiento consiguiera los fondos, en una inversión de unos 2 millones de euros compartida con el Gobierno de España y la Junta, se construirían 27 nuevas viviendas.

Además, el Pleno aprobó una modificación de créditos que permitirá, entre otras cuestiones, asignar fondos a Cruz Roja o la asociación de Familias Solidarias; o la indemnización a la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Público Urbano, así como el mantenimiento de las tarifas del 2023 con el mismo precio del billete que en el año anterior, a pesar de las pérdidas. En este último punto, los partidos de la oposición reclamaron poner en marcha cuanto antes el nuevo pliego de transportes, en el que, como informó el concejal del ramo, los técnicos ya están trabajando y la consultora prevé tener los trabajos previos finalizados a finales de año.

Impuestos, planes de empleo y sanidad pública marcaron el resto de puntos del día. El PP presentó dos propuestas relacionadas con la materia fiscal: en la primera, instaba al Gobierno de España a bajar los impuestos; en la segunda, al Ayuntamiento de Chiclana. Además, los populares pidieron agilizar las obras de los puentes de El Marquesado y Pago del Humo.

El PSOE abrió el ambiente electoral con una propuesta en la que instaba a la Junta a poner en marcha planes de empleo en la ciudad, aunque el concejal José Vera incitó al resto de grupos huir del debate de siglas: “No estamos satisfechos con lo que ha hecho la Junta en políticas activas de Empleo: ni un partido ni otro”. Cs le recordó que su partido no había apoyado los últimos presupuestos, lo que impidió poner en marcha esos planes, y el PP se encargó de recordar los casi 40 años de mandatos socialistas, así como las inversiones del Gobierno de Juanma Moreno en la ciudad. “Me he intentado apartar del lodazal en el que algunos se sienten tan a gusto, pero no hay forma”, respondió Vera.

Sin embargo, la propuesta salió adelante por mayoría, al igual que casi todos los puntos. El PSOE también consiguió aprobar la propuesta para desligar el centro de salud de Los Gallos respecto a El Lugar, una reivindicación de sindicatos y profesionales.

El PP pide bajar las tasas municipales un 10% y Cs le acusa de populismo

El Partido Popular (PP) presentó una moción de control en el Pleno para que el Ayuntamiento de Chiclana bajase las tasas municipales “tras las declaraciones públicas del señor Román, en las que se vanagloriaba de tener un Ayuntamiento que ya ha superado la mala situación económica”. La formación reclamó “bajar los impuestos municipales, y aliviar también la maltrecha economía de muchas familias chiclaneras”. “No es de recibo tener un Alcalde que se jacte de tener un Ayuntamiento tan sobrado económicamente, si esto no sirve para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”, planteó

El PP propuso bajar las tasas municipales un 10%, medida que para Hita “ es de sentido común, a tenor del superávit con el que dice contar el señor Román; lo justo es que esta situación no solo sirva para hacerse publicidad en los medios, sino que también beneficie a los vecinos de Chiclana”.

Sin embargo, la oposición, en su conjunto, criticó la propuesta por “oportunista”. Especialmente contundente fue el grupo Ciudadanos. “No se están exponiendo medidas concretas, es un poco temerario. Nos vamos a quedar casi igual. La moción tiene un punto de populismo”, planteó José Ángel Quintana, quien felicitó al Ayuntamiento de Chiclana por la gestión “y por tener superávit, que es por lo que se le está criticando”.