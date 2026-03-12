ALCER y farmacias de Chiclana instalan una mesa informativa con motivo del Día Mundial del Riñón

La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Salud, Guillermo Sierra, visitaron hoy la mesa informativa que la Asociación ALCER y diversas farmacias del municipio instalaron en la Plaza de Las Bodegas con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra cada año el segundo jueves del mes de marzo.

Hay que destacar que esta jornada tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de unos riñones sanos, cómo se puede mantener la salud de estos y prevenir enfermedades relacionadas con ellos. Además, valora la importancia de la detección temprana de la enfermedad renal crónica (ERC), que afecta a cerca del diez por ciento de la población mundial, promoviendo hábitos de vida saludables.

Ana González señaló que, desde el Ayuntamiento, “fomentamos los hábitos saludables, con iniciativas como el metrominuto, el podómetro o la utilización de carriles bici o la Semana de la Salud, entre otras. Actividades que se desarrollan todo el año y en las que participan las entidades de la localidad, destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Con todas ellas, queremos hacer ver a la ciudadanía la importancia de la prevención”.

Pilar Gil, nutricionista de la Asociación ALCER, explicó que la enfermedad de riñón “no se ve, pero es muy importante y la incidencia se incrementa cada año”. También detalló que la labor de esta mesa informativa es dar información y hacerla visible, contribuyendo así a su prevención.

Por su parte, Ana Rodríguez, farmacéutica de la Farmacia Santa Ana, señaló que “nuestra labor es acompañar al paciente de enfermedad renal. Hoy estamos tomando la tensión arterial, porque es un factor de riesgo a la hora de detectarla”.