El alcalde de Chiclana reitera a la Junta de Andalucía la necesidad de la Ronda Oeste

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha reclamado, una vez más, a la Junta de Andalucía la necesidad de abordar la ejecución de la Ronda Oeste para tratar de aliviar el tránsito de vehículos por el centro de la ciudad. Así lo expresó durante una visita, junto al delegado de Movilidad, José Vera, a la rotonda ubicada en la Avenida del Mueble y que daría inicio a esta infraestructura metropolitana, que en su primera parte discurriría por la trasera del polígono de Urbisur.

Así, José María Román ha remitido una carta a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, solicitando la “necesidad imperiosa” de activar la construcción de la Ronda Oeste, debido al crecimiento poblacional, así como de vehículos en el municipio. Asimismo, recuerda que, “entre las medidas compensatorias para disuadir el paso de vehículos por el casco urbano, una vez puesto en marcha el tranvía, se encontraban precisamente la ejecución de la Ronda Oeste y la transformación de la carretera de Los Barrancos, así como el Puente de la Concordia. De esas tres actuaciones, solo se ejecutó el puente y en Los Barrancos apenas se hizo una pequeña actuación, mientras que aquí no se ha hecho nada”.

Además, asegura que “desde que se iniciaran las obras del tranvía en diciembre de 2007, el número de vehículos censados en Chiclana ha crecido en más de 15.000, de los que 6.000 se concentran solo en el periodo desde octubre de 2022 hasta la actualidad, es decir, desde que el tranvía se puso en marcha”, y añade que, “pese a las medidas de seguridad y control existentes, hemos tenido varios accidentes donde se han visto implicados el tranvía y vehículos particulares. Por ello, y de cara a aliviar el número de coches que pasan por el centro de Chiclana, se hace más que necesaria la ejecución de la Ronda Oeste”. Como motivo de todo ello, ha solicitado a la consejera una reunión para analizar el futuro de estas infraestructuras.

En rueda de prensa, el alcalde precisó que “el proyecto está redactado en tres cuartas partes, mientras que la Junta ya tiene el anteproyecto de la carretera de Los Barrancos, que se lo entregamos hace meses”.

Por todo ello, aseguró que, “ahora que se han presentado los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde no hay nada para carreteras, equipamientos educativos, para el pago del centro de salud de Los Gallos o el de La Longuera, así como para depuradoras, venimos a reclamar que se lleve a cabo esta obra”, a la vez que mostró su deseo de que “la Junta de Andalucía se ponga las pilas, porque solo nos encontramos inactividad y pasividad por su parte, dando la callada por respuesta a las demandas lógicas de una ciudad en constante crecimiento”. Para terminar diciendo que “sabemos que la Ronda Oeste supone una inversión de 80 millones de euros, por lo que, al menos, pedimos que se haga el primer tramo hasta el Puente del VII Centenario, que solo supone 4 millones de euros”.