El alcalde de Chiclana hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar el aumento de contagios

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía, con el objetivo de evitar que el número y la tasa de contagios por COVID-19 suba en la localidad con el crecimiento de población que se produce cada año en el municipio en la temporada de verano. Así pues, el regidor chiclanero ha recordado que “estamos en plena pandemia y municipios vecinos están teniendo una incidencia muy alta en estos días. No podemos actuar a la ligera y todos debemos ser responsables para poder tener un buen verano”.

“Tenemos que aprovechar todo el verano y esto supone que no podemos confiarnos”, ha señalado José María Román, quien también ha reseñado que “es cierto que no es lo mismo la tasa de un municipio como el nuestro con la población de 86.500 habitantes censados y que normalmente tenemos, a la tasa que podamos tener ahora con el aumento tan significativo de población que estamos teniendo desde hace más de un mes ya, puesto que podemos tener más del doble de población. Por ello, la ratio debe ser otra, aunque esto no quita la preocupación y que debamos ser responsables y prudentes”.

En este sentido, el alcalde ha señalado que “la Junta de Andalucía ha tenido esta circunstancia en cuenta y el más claro ejemplo es que no ha determinado el cierre del vecino municipio de Conil, que superó la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en estos días. Una localidad que cuenta con unos 27.000 habitantes y que en estos momentos supera con creces esa cifra. Sabemos que son decisiones complicadas, pero los márgenes en los que nos encontramos son distintos a los márgenes de hace unos meses, precisamente, por ese aumento de la población que tenemos en estos momentos”.

“Creo que se debe tener en consideración estos elementos para que el verano pueda proseguir y pueda dar de si toda la economía y todo el empelo que tiene que dar”, ha destacado el alcalde, incidiendo en que “las buenas expectativas para esta temporada no deben verse truncadas y por eso debemos tener mucho cuidado. No obstante, soy de los optimistas y creo que vamos a tener un buen verano y que vamos a estar en números controlados, puesto que la vacunación sigue avanzando y es un factor fundamental para la población”.

En este sentido, cabe recordar que la tasa de incidencia en la actualidad en Chiclana es de 224,3 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un dato que ha venido aumentando de forma progresiva en las últimas semanas. Asimismo, el número de fallecidos ha aumentado en dos nuevas muertes en los últimos días, llegando a 76 las personas que han perdido la vida por esta causa en la ciudad.

No obstante, hay que resaltar que en la jornada de hoy jueves, dicha tasa se ha visto reducida en 14 puntos respecto a la de ayer, mientras que los contagios registrados han sido 16, frente a los 27 de ayer miércoles.