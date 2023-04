El alcalde de Chiclana recibe a Elvira Zamorano y Celia Romero, participantes en la Olimpiada Andaluza de Filosofía

El alcalde de la ciudad, José María Román, ha recibido a las alumnas del IES Fernando Quiñones, Elvira Zamorano y Celia Romero, en un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de Juventud y Educación, José Alberto Cruz; la directora del centro, Charo Álvarez; las profesoras de Filosofía, Pilar Rodríguez y Estela Cabrera, y las madres de ambas alumnas. Hay que destacar que Elvira ha logrado la primera posición en la Olimpiada Filosófica Andaluza, en la modalidad de Vídeo Filosófico, en la cita celebrada en Málaga bajo el tema ‘Fronteras y Justicia Global’, mientras que Celia ha sido finalista en la modalidad de Disertación. Elvira Zamorano logró la primera posición con su trabajo ‘Allá donde no hay fronteras’, lo que le ha valido el pase a la Olimpiada Filosófica de España, que se desarrollará los días 28 y 29 de abril en la localidad tinerfeña de Adeje.

Durante la recepción, José María Román ha señalado que “el IES Fernando Quiñones es un centro que se ha ido haciendo a si mismo. Hoy es un centro que es reconocido por el trabajo de dos alumnas muy jóvenes y preparadas, que son capaces de generar un discurso y de comunicar de maravilla. No podemos olvidar la formación humanística y creo que la Filosofía y la Historia son dos asignaturas muy importantes. Son una buena manera de formarse internamente para luego saber elegir caminos. La Filosofía es fundamental para que las personas reflexionen y elijan”. También ha dado la enhorabuena a Elvira y Celia por los méritos cosechados y al IES Fernando Quiñones por el trabajo realizado.

Además, Elvira Zamorano ha explicado que “tenía claro que con este tema quería hacer un vídeo, porque la forma audiovisual hace que llegue mediante todos los sentidos, con un mensaje directo. Quería representarlo en la playa, porque la playa y las olas nos representan a nosotros, siendo capaces de romper los muros que se nos pongan por delante. Nosotros, como personas jóvenes, somos capaces de cambiar el futuro. Mi vídeo es un alegato de esperanza que puede hacernos cambiar”.

Por su parte, Celia Romero ha reseñado que, “sabiendo el tema, estaba decidida a escribir una disertación, porque no solemos darle mucha importancia a este tema. Con la disertación quería hacer ver las realidades que viven en otras partes del mundo. A veces podemos pensar que no existen, porque nosotros no las vivimos y ha sido una oportunidad para dar mi opinión y tratar de cambiar las cosas tal y como son ahora”.

Charo Álvarez ha querido “poner en valor mi centro. Se trata de un momento súper grato. Estamos aquí con alumnas de esta excelencia y esto da sentido al trabajo. Estamos en el camino de construir este futuro a través del alumnado, porque tenemos que ser valientes a la hora de apostar por una línea de trabajo en los centros educativos. Nosotros nos metemos en muchos fregados en cuento a la coeducación o sostenibilidad, entre otros, y el alumnado absorbe estos valores y el ejemplo claro son Elvira y Celia”.

Pilar Rodríguez ha destacado que “estamos muy contentas de que estas dos alumnas, que son excelentes, hayan llegado a donde lo han hecho, con saber estar y con unos valores. Desde el departamento de Filosofía siempre nos ponemos objetivos, porque el mundo necesita gente excelente. También queremos poner en valor las asignaturas que nos hacen más humanos. Hay que reconocer estas asignaturas, porque este mundo necesita esperanza en cuanto a los valores y a una mayor calidad de vida”.