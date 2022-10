"El alcalde no ayuda a las familias chiclaneras que peor lo están pasando"

El PP cargó contra el Gobierno local tras la propuesta que llevará al próximo Pleno municipal, que incluye la modificación de ordenanzas como la de matrimonio civil, la expedición de documentos públicos y la actualización al IPC de los servicios deportivos. No porque no estén de acuerdo, sino porque "no tendrán repercusión económica en el bienestar de las familias chiclaneras".

La portavoz de la formación local, Ascensión Hita, reclamó una bajada de impuestos municipales en tasas como las del agua y la basura o la de licencia de apertura de nuevos establecimientos, medidas que, a su juicio, "sí tendrían un impacto real, en el bolsillo de los ciudadanos". Además, la parlamentaria andaluza volvió a elogiar la bajada de impuestos de la Junta de Andalucía, a la que sitúa como ejemplo.

Hita lamentó que "tanto José María Román como el delegado municipal de Hacienda Joaquín Guerrero, utilicen el presupuesto municipal para fiestas, propaganda e inauguraciones, en vez de marcar como objetivo prioritario aliviar la presión fiscal a la que los ciudadanos estamos sometidos, y ayudar así a los chiclaneros a capear las dificultades que atravesamos".

La portavoz del PP chiclanero, reclamó que "desde el Ayuntamiento se haga una política económica seria", ya que los chiclaneros necesitan "de manera urgente", medidas efectivas "contra los efectos de la crisis económica en las familias". "Necesitamos decisiones valientes contra la enorme tasa de paro estructural que tenemos en Chiclana y en favor de la dinamización de nuestro tejido económico y eso no se consigue anunciando cambios en tres ordenanzas municipales sin peso en la economía de la ciudad, sino con políticas reales que ayuden a las familias a afrontar la subida del coste de la vida provocada por la crisis", valoró.