Agentes de viajes relacionados con el enoturismo visitan Chiclana

Una imagen de esta recepción, que tuvo lugar en el Centro del Vino y la Sal.

La primera teniente de alcalde, Ana González, recibió, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a un grupo de agentes de viajes que participa en un FamTrip de enoturismo exclusivo y de negocios, organizado junto al Patronato de Turismo de Cádiz. Desde el pasado 16 de noviembre, estos expertos están recorriendo bodegas, viñedos, alojamientos, espacios singulares y algunos de los rincones más especiales del Marco de Jerez, con el objetivo de conocer a fondo esta parte del territorio.

Se trata de profesionales que operan en mercados estratégicos, por lo que este viaje es clave para que puedan comercializar el destino en sus programas y circuitos.

Al respecto, Ana González explicó que “nos visitan cinco agencias de Sevilla, Madrid y Barcelona, entre otras, que vienen a conocer las bodegas del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, en las que están incluidas las bodegas chiclaneras”. Además, señaló que el objetivo “es enseñar las bondades de nuestro municipio, que son muchas”.

Más tarde, subrayó que estas acciones son muy importantes, porque hablamos de un turismo de calidad y exclusivo, que, en este caso, traerá turistas de Estados Unidos”. Asimismo, recordó las diferentes líneas en las que el Ayuntamiento de Chiclana trabaja para que el destino sea mucho más que sol y playa, “puesto que hablamos del turismo ornitológico, cultural, de congresos o deportivo”.