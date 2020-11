El Consistorio chiclanero renueva el convenio con la asociación de caridad San Vicente de Paúl

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, Mónica Ballesteros, han firmado un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento se compromete a colaborar en el mantenimiento de la casa de acogida que dicho colectivo social tiene en la calle Botica y que actualmente cuenta con siete personas mayores, aunque en los próximos días se incrementará hasta las nueve. Un acto que ha contado con la presencia del delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y de Sor Antonia. En este sentido, con el objetivo de atender las necesidades de la asociación, el Consistorio aportará la cantidad de 9.501,30 euros para los gastos ocasionados en el presente año 2020.

De esta forma, el equipo de gobierno manifiesta su intención de continuar con la labor en apoyo a los asuntos sociales de la localidad y, en especial, a la protección de la tercera edad, que refleja el trabajo de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl con estas siete personas. Además, colabora con un colectivo que cuenta con escasos recursos económicos para el mantenimiento de su casa de acogida, así como para la atención de estas personas mayores.

En este sentido, el alcalde de la ciudad ha destacado que “hoy firmamos un convenio muy importante y que llevamos rubricando muchísimos años”. “Así, gracias a este convenio es posible que permanezca abierta esa casa en la calle Botica, que actualmente cuenta con seis abuelas que pueden vivir acompañadas y con atenciones por parte de las voluntarias”, ha expresado José María Román, quien ha felicitado a las responsables de la casa “el magnífico trabajo que iniciara Sor Tránsito”. “Este Ayuntamiento está muy comprometido con los colectivos sociales y, en este caso, con la Asociación San Vicente de Paúl y las monjas del hospital Niño Jesús, para que estas mujeres puedan tener una calidad de vida digna”, por lo que podemos afirmar que se trata de un dinero público muy bien empleado”, ha incidido.

Por su parte, Mónica Ballesteros ha agradecido al alcalde, un año más esta ayuda para hacer frente a los gastos de la casa. “Este año ha sido muy difícil, por lo que el compromiso del Ayuntamiento ha sido vital, ya que no hemos podido hacer ninguna campaña como siempre hacemos en mayo, mientras que las cuotas de los socios no han funcionado debido a la complicada situación económica generalizada”, ha indicado la presidenta de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, quien ha aclarado que, “en caso de no haberse firmado este convenio, hubiésemos tenido que cerrar la casa, porque no hubiésemos podido hacer frente a los gastos que tenemos, tengamos seis u ocho personas mayores”.