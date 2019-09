El día 25 comienzan los actos en honor a la Divina Pastora

La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, el representante de la Agrupación Divina Pastora, Fran Ariza, y el autor de la pintura, Jesús Vidal, han presentado el cartel y los actos que servirán para celebrar este año la Festividad de la Divina Pastora.

Con respecto al cartel anunciador, Jesús Vidal ha explicado que no es pintor, “pero pinto por impulso”, puesto que, asegura, tiene mucha relación con todo lo que tiene que ver con la Divina Pastora. “Para mí es un gran honor que me hayan elegido para la elaboración de este trabajo, un cuadro en el que se he querido reflejar la sombra de María sobre el pueblo”.

Serán varios los actos que se desarrollarán con motivo de esta festividad. Así pues, del 25 al 27 de septiembre se celebrará un triduo en la Capilla del Santo Cristo, a las siete y media de la tarde, mientras que la función principal será el día 28 a la misma hora. Además, el 5 de octubre se celebrará el Rosario de Alabanzas, que este año cambiará su recorrido y transcurrirá por la barriada de Santa Ana, realizando una parada en la capilla de La Salle, por el año jubilar que se celebra en este 2019.

El último de los eventos será la exposición en el Museo de Chiclana, que abrirá al público en el mes de noviembre y que este año lleva por título Y habitó entre nosotros… Devociones particulares (segunda parte).