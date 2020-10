El delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera; el presidente en funciones de la Federación Andaluza de Triatlón, Pablo Castilla; la delegada de la Federación Andaluza de Triatlón en Cádiz, Mª Carmen Rodríguez; el representante del Club Deportivo Chiclanero, José Alberto Panés, y el representante del Club Triatlón La Barrosa, Diego Parra, han presentado la que será la trigésimo tercera edición del Triatlón Cuidad de Chiclana tercer Memorial Carlos Sena, que se celebrará de forma virtual.

Aquellas personas que deseen tomar parte podrán realizar la prueba entre el 17 y el 25 de octubre. El edil ha recordado que “Chiclana cuenta con el triatlón más antiguo de España que se celebra de forma ininterrumpida y no queríamos que este año, pese a la pandemia, fuese menos. Por ello, hemos decidido, de acuerdo con los clubes locales, que se realice de forma virtual y que cada persona pueda hacerlo cuando mejor le venga, dentro de los días establecidos. Se hace de forma totalmente simbólica y sólo pretendemos que las personas que participen disfruten de este bonito deporte”.

La distancia será libre para cada participante, estableciendo como referencia la modalidad sprint, es decir, 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie. Si se elige otra distancia se aconseja que se mantenga la proporción entre los distintos sectores, para no perder la esencia del evento. “Además, la prueba no es competitiva, así que no habrá clasificaciones. No obstante, la Delegación de Deportes de Chiclana publicará los resultados de toda persona que envíe a deportecarreraspopulares@chiclana.es archivo, documento, captura de pantalla o similar que justifique distancias recorridas y tiempo realizado”, ha explicado Vera, que también ha aconsejado que “al hacerlo de forma individual, es conveniente que los participantes respeten las franjas horarias en las que haya servicio de socorrismo en el caso del mar y todas las normas de tráfico en los sectores de ciclismo y carrera a pie”.

Las inscripciones se realizarán a través de inscripciones.triatlonandalucia.org (el email de incidencias de inscripción: inscripciones@triatlonandalucia.org). La inscripción será gratuita para triatletas con licencia. Para triatletas sin licencia habrá de abonarse 4 euros en concepto. El plazo de inscripción comienza ya está abierto y se cerrara el próximo jueves 15 de octubre a las dos de la tarde.

Por su parte, Pablo Castilla ha señalado que, “una vez más, gracias a Chiclana, buque insignia del deporte del triatlón, se da dado una vuelta de tuerca para celebrar este triatlón. Por ello, tengo que dar las gracias al Ayuntamiento por la dedicación y por querer sacar la prueba adelante. Desde la Federación solo podemos dar nuestro apoyo por esta iniciativa y agradecer el interés puesto en el desarrollo de este deporte”. También ha incidido en que “como gaditano y como triatleta, creo que Chiclana, una vez más salta las barreras y establece una nueva forma de ver y disfrutar el deporte, pese a las circunstancias que estamos viviendo, innovando para que su triatlón siga existiendo, perdurando en el tiempo y siga siendo uno de los referentes históricos dentro del panorama nacional”.

Además, Mª Carmen Rodríguez ha animado “a todo el mundo a participar, puesto que este tipo de prueba da muchísima libertad para que cada uno se organice como pueda, el día que pueda y con la compañía que pueda”. También ha destacado que “la mejor manera de apoyar iniciativas de este tipo, tan novedosas y pioneras, es la participación, tanto de triatletas como de gente a la que le guste el deporte en general, porque ésta puede ser la mejor forma de empezar en este deporte”.