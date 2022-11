Hasta 354 atletas serán premiados en la Gala del XVI Circuito Local de Carreras Populares

Hasta 354 serán premiados este jueves en la Gala del XVI Circuito Local de Carreras Populares. Una cita que se desarrollará en las instalaciones del Teatro Moderno en una doble cita, ya que la gala de los menores dará comienzo a las seis de la tarde, mientras que la de los mayores lo hará a las ocho de la tarde. Como cada año, esta cita servirá para reconocer la participación, la constancia y el esfuerzo que cada año los deportistas demuestran en cada una de la pruebas atléticas que conforman este circuito.

Además, se premiará a los ganadores en las distintas categorías. Estos son Ana Rueda y Mateo Formoso en Sub-10; Claudia Díaz y Diego José Vera en Sub 12; Sara Lladó y Gonzalo González en Sub 14; Amanda Román y Salvador Mayorga en Sub 16; Carmen Mendoza y Víctor de Rodrigo Martínez en Sub 18; Marta Fernández y Jesús Vela en Sub 20; Ana Ariza y Manuel Alejandro Coronil en Senior A; Inmaculada Páez-Camino y Antonio Páez en Senior B; Amanda Vázquez y Antonio Román en Veterano A; Mila Moreno y Pedro Manuel Ruiz en Veterano B; Carlota Gonzálaez y Miguel Ángel Cavilla en Veterano C; Pepa Aragón y Julio Ruiz en Veterano D; Isabel Doncel Moriano y Francisco Vela en Veterano E; Juan Carlos Jiménez Sena en Veterano F; y Francisco Gómez en Veterano G.

Hay que destacar que el circuito ha estado compuesto por el Cross Pinar de Hierro, la Carrera de San Silvestre, el Cross Pinar Público La Barrosa, Carrera Urbana Ciudad de Chiclana, la Carrera Batalla de La Barrosa, Carrera del Sendero de la Ciudad Deportiva, la Carrera Atlética Chiclana-Sancti Petri, la Carrera de los Esteros, la Carrera Playa de La Barrosa y la Carrera de la Mujer.

“Se trata de premiar el trabajo que nuestros atletas realizan durante todo el año y que en este caso queda plasmado con su participación en todas y cada una de las pruebas de conforman este Circuito Local de Carreras Populares”, destacó el delegado municipal de Deportes, José Vera, que también señaló que “año tras año, queda claro el éxito y el auge del atletismo en nuestra ciudad, porque cada vez son más los chiclaneros y chiclaneras que se atreven con esta modalidad deportiva, algo positivo, puesto que la práctica deportiva siempre es sinónimo de bienestar y prácticas saludables”.