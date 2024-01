Vox critica que el Ayuntamiento de Chiclana invierta “más de 306.000 euros en autobuses que operan con un contrato expirado”

El portavoz del Grupo Municipal de Vox Chiclana, Manuel Vela, ofreció una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el también concejal Francisco Palmero, donde abordó la gestión del transporte público del Ayuntamiento. Una cuestión que, para la formación, es “una falta de respeto total al pueblo de Chiclana”.

La recriminación que hace este partido “hay que entenderla desde un contexto en el que un servicio público tan importante como éste, el de los autobuses urbanos, se está prestando sin un pliego de condiciones adaptado a lo que Chiclana necesita que esté en vigor, pues el último contrato, con su última prórroga posible, expiró hace más de cuatro años” afirmó.

Según apuntó Manuel Vela, el asunto es que “el Gobierno local de PSOE e IU se está riendo de la gente de Chiclana, porque acaban de anunciar una modernización del servicio, con pantallas e información en tiempo real de los horarios vía GPS, con una inversión que se realiza fuera de contrato. ¿Cómo se pueden estar realizando inversiones y concediendo subvenciones y fondos que llegan de Europa sin que exista un pliego de condiciones en vigor?”.

Para este grupo municipal, es fundamental resaltar “el hecho de que el Gobierno de Román está blanqueando una mala praxis, pues se está gastando más de 306.000 euros del dinero de los chiclaneros en la instalación de este servicio en una empresa con un contrato extinto”.

Como ya ha reiterado en ocasiones anteriores, el concejal declaró que “nuestra formación no está atacando a empresa alguna, pues entendemos que no hay nada mejor que empresas locales presten los servicios, pero lo que no puede consentirse es que el alcalde, José María Román, lleve años sin sacar la licitación, cuando tiene desde hace más de un año una propuesta de pliego realizada por una empresa externa, a la que se pagó 18.000 euros por realizarlo”.

Vela defendió que, “como siempre, vemos que el dinero de los chiclaneros, que pagan impuestos altos para lo que se les ofrece, se tira a la basura y se reparte sin cumplir escrupulosamente con la legalidad”-

Esta nueva noticia viene, en palabras del portavoz de Vox, “a reforzar nuestra decisión de poner el asunto en manos de la Fiscalía. La falta de transparencia en este tema es alarmante, con continuas trabas en el acceso a la información, y con una gestión por parte del Ayuntamiento cuando menos censurable, a la vista de que es mucho el dinero el que se está destinando”.

Finalmente, Manuel Vela lamentó que, “a pesar de la trascendencia del tema y de que los chiclaneros nos animan a seguir fiscalizando y defiendo los intereses generales, es llamativo que Vox sea el único partido que haya levantado la voz”.