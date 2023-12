Vive Chiclana sortea un lote de productos valorados en 2.000 euros

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, visitaron el establecimiento Azabache en la calle Iro, donde la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana ha montado un escaparate con productos aportados por integrantes de la Plataforma valorados en 2.000 euros, que serán sorteados entre sus clientes. En este sentido, por solo 1 euro cualquier persona puede participar en este sorteo, que se desarrollará el día 3 de enero con el número de la ONCE.

Durante la visita, el regidor chiclanero subrayó que “ayer llevamos a cabo un acto en el que se quería reflejar la unión de todos los segmentos económicos de la ciudad y hoy presentamos esta iniciativa puesta en marcha por la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, que aglutina a más de medio centenar de negocios, para promocionar el comercio local”.

José María Román explicó que “se trata de una manera muy destacada de llamar la atención y de que la campaña de Navidad salga bien, no solo en cuanto a las fiestas, sino también comercialmente hablando”, y aprovechó la ocasión para felicitar a la plataforma por el trabajo que desarrolla.

Por su parte, la presidenta de Vive Chiclana, Ana Belén Mota, ha destacado que “este año queríamos darle una vuelta de tuerca a las iniciativas previstas con motivo de la Navidad y queríamos que los clientes y no clientes pudieran participar en el sorteo. Así, no es necesario comprar en el establecimiento para adquirir una papeleta y entrar en el sorteo del escaparate valorado en 2.000 euros”. Quiso también “agradecer a los socios y no socios que se han adherido a la campaña y han aportado su granito de arena, con el objetivo de dar a conocer los establecimientos que hay en Chiclana”.