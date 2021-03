Vecinos de Chiclana claman por ascensores en sus barriadas

Vecinos de las barriadas de Recreo San Pedro, Fermesa y Caja de Ahorros en Chiclana se manifestaron esta tarde para exigir la colocación de ascensores en esas zonas, una petición que se ha dado a conocer al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de una carta en la que se especifica que un gran porcentaje de los inquilinos de los pisos cuentan con edades mayor de los setenta y ochenta años, con diversas patologías y minusvalías.

Durante la concentración los vecinos portaban una pancarta en la que rezaba "La Junta de Andalucía deja sin ascensores a las barriadas Recreo San Pedro, Fermesa y Caja de Ahorros". De este modo, protestan porque los residentes de esos enclaves de Chiclana se han quedado fuera del plan de rehabilitación de Barriadas Vulnerables, resaltando que hay "familias desesperadas por su situación, ya que viven en bloques de pisos y que solo piden una razón de justicia, un ascensor".

En la carta remitida al presidente de la Junta se cuestiona "cómo un plan de rehabilitación de barriadas vulnerables dotado con 3,2 millones de euros, con lo que hubiésemos conseguido lo que la Ley dicta, accesibilidad, es decir ascensores para todos, la Junta ha decidido y consentido que ese dinero haya ido destinado a poner de lujo” 13 bloques de Caja de Ahorros y dejando desamparado a todos los demás".

Ante ello, recuerdan que solicitaron urgentemente una reunión con el alcalde de Chiclana, José María Román y el arquitecto del Ayuntamiento, Juan Antonio de la Mata, "que nos han acompañado a lo largo del proceso, tres años, y que nos comunicó el alcalde que él personalmente intentó en varias ocasiones que la Junta de Andalucía primara la accesibilidad, pero La Junta de Andalucía no tuvo conciencia social para arreglar el problema".

En cuanto a una reciente reunión con Mercedes Colombo, delegada provincial de Fomento de la Junta de Andalucía en Cádiz, los vecinos aseguran en su carta que "solo sirvió para que nos diésemos cuenta de lo poco que le importamos los vecinos. Primero porque alardeó con prepotencia de no haber querido que el alcalde estuviese presente en la reunión, cosa que molesto a los vecinos ya que ambos son parte implicada en el problema. No entendemos como una representante publica puede faltarles así el respeto a los ciudadanos que solo buscamos soluciones y no disputas políticas ya estamos hartos de que se aprovechen de los vecinos para hacer contiendas políticas".

También consideran "indignante" la propuesta que la concejala del PP Ascensión Hita y Mercedes Colombo plantearon a los vecinos durante la citada reunión, "coincidiendo en que fuéramos los vecinos afectados los que convenciéramos a los '13 bloques agraciados' a razón 250.000 euros cada uno, a que renunciaran a la rehabilitación y entonces habría dinero para todos. Y es curioso como ahora se puede hacer lo que antes no se podía, que todo el dinero fuese para accesibilidad".

En este sentido, los vecinos acusan a ambas responsables del PP de "discriminar, marginar y sentenciar a muchas familias a morir encerradas es sus pisos entre la discriminación y el Covid 19".

La misiva de los vecinos al presidente de la Junta concluye con que "nadie nos informó ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía, de que podíamos recurrir, por lo que le manifestamos se tenga en consideración la propuesta de retomar de nuevo el proyecto de adjudicación para que todos los vecinos seamos beneficiarios. Ante lo sucedido y amparándonos en la Ley, exigimios que se abra una investigación para depurar las posibles responsabilidades. Y nos concedan lo que por justicia social nos corresponde".