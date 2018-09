"Vamos a poner todo nuestro empeño para derogar la Zona de Gran Afluencia Turística"

El concejal de IU, Roberto Palmero, realizó ayer un balance de "las graves consecuencias que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística" que ha entrado en vigor este verano en Chiclana "y que ha supuesto para el pequeño comercio de la localidad, así como para los trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies que han contado con la libertad horaria en domingos y festivos que venía aparejada a esta medida".

Palmero ha recordado que "Izquierda Unida se mostró totalmente en contra de una propuesta que se aprobó en un Pleno extraordinario con los únicos votos a favor del PSOE y Ganemos a tenor de los informes negativos que los sindicatos CC.OO. y UGT y Facua trasladaron a la delegación de Fomento" cuando se les consultó la conveniencia o no de solicitar la puesta en marcha de esta medida. Así, dijo que de cara al próximo verano, desde IU "vamos a poner todo nuestro empeño para derogar la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística -vigente hasta 2021-, para que las grandes superficies no puedan abrir los domingos y festivos, porque están haciendo una competencia fatal al pequeño comercio y empeorando la calidad del trabajo".

Palmero señala que "no nos explicamos cómo el equipo de Gobierno apostó por una iniciativa que no era para nada novedosa, pues en otros municipios en los que ya se había puesto en práctica las consecuencias habían sido muy negativas: no se generaba empleo, sino que precarizaba el existente, y perjudicaba gravemente a los pequeños comercios de las zonas afectadas por dicha declaración de Zona de Gran Afluencia Turística. Sólo tuvo que pasar una semana desde la entrada en vigor de la medida para que los propios comerciantes de la playa denunciaran el flaco favor que se le estaba haciendo", expone el edil.

"Pero la cosa va más allá -continúa Palmero-, pues después de haber hablado con empleados y empleadas de prácticamente todas las grandes superficies que han contado con libertad horaria, todos nos trasladan lo mismo. Ni muchos menos se ha creado empleo, sino que las propias plantillas existentes han asumido los turnos de fin de semana y además se ha tirado de personal en prácticas o en formación, incluso de otras localidades, para cubrir las horas de apertura de los supermercados".

Cuestiona sobre "¿quiénes han sacado beneficio de todo esto? Pues tan sólo los grandes empresarios que están al frente de estos supermercados. ¿Quiénes son los perjudicados? Los trabajadores de dichas cadenas y el pequeño comercio de Chiclana. Y lo que más nos preocupa de esta situación es que el equipo de Gobierno sigue instalado en una realidad totalmente alejada de la de los chiclaneros y no asume responsabilidades al respecto. Pasa lo mismo que con la situación del paro, siempre se le busca la manera de vender que los datos son mejores que los de hace cuatro años o que los de hace tres... los años los fijan según les conviene, pero nunca se hace autocrítica".