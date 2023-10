VOX solicita el informe de la consultora responsable del pliego del servicio de transportes de Chiclana

El Grupo Municipal VOX ha registrado una petición en el Ayuntamiento de Chiclana, en la que solicita el informe de la consultora responsable de la redacción del pliego de condiciones del servicio público de transportes.

Al respecto, el portavoz municipal de VOX, Manuel Vela, recordó que “este servicio público se está prestando tras la extensión unilateral, por el tiempo imprescindible y como una medida de emergencia en tanto se tramitaba el procedimiento de licitación, impuesta a la empresa por parte del Consistorio, después de que expirase el contrato y la prórroga recogida en el mismo”.

Una situación por la que la formación denunciará ante la Fiscalía al Ayuntamiento si el mismo no saca el pliego de condiciones que permita iniciar el procedimiento de licitación del servicio de transporte urbano de autobuses en Chiclana en el plazo de un mes, tal y como adelantó el pasado 28 de septiembre.

Con esta petición de información, VOX asegura que quiere disponer de los datos necesarios para comprobar en qué fecha se llegó a encargar el trabajo y cuándo se entregó al gobierno municipal. “Es necesario que este facilite esta información, porque la transparencia es fundamental en la gestión pública y la gente de Chiclana merece conocer el motivo por el que su Ayuntamiento funciona de esta manera”, manifestó el concejal.

La formación política asegura que, según consta en los informes municipales, el 31 de enero de 2020 el técnico municipal indicó que no tiene medios para poder redactar un pliego para el servicio de transportes. “Es decir, la última prórroga que comenzó en junio de 2019, y a los seis meses ya se advertía por parte del técnico que no podía hacerlo”, apuntó Vela.

VOX reitera, como viene denunciando, que “en este asunto ha habido una dejación absoluta por parte del alcalde, José María Román, y su equipo de gobierno, formado por PSOE e IU”.

El edil lamentó que, “teniendo en cuenta que el servicio se quedaba sin contrato el 1 de junio de 2021, el PSOE hizo dejación de funciones y dijo en mayo de 2021, el mismo mes que terminaba la prórroga, que encargaría a una consultoría la realización del pliego”.

Para Manuel Vela, “hay una clara falta de voluntad política para sacar adelante este documento, una cuestión que nos preocupa por la calidad de un servicio público tan importante, por sus usuarios y por la propia empresa concesionaria, a la que agradecemos su trabajo, y que está ligada a unas condiciones que no están adaptadas a los tiempos actuales”.

El líder de VOX Chiclana hizo hincapié en que “esto no es un ataque contra los empleados municipales, que al final dependen de las directrices del gobierno, el de PSOE e IU, que no es nuevo y que está demostrando que no son capaces de sacar adelante un contrato como éste”.

Para concluir diciendo que “queremos que la empresa concesionaria pueda prestar este servicio público con todas las garantías legales y con la calidad que los chiclaneros se merecen, con un contrato vigente y no de la forma en la que PSOE e IU están manteniendo esta situación. Nosotros, desde nuestro papel fiscalizador como oposición, no vamos a callarnos, por el bien de Chiclana. No vamos a ser cómplices del gobierno de Román, como el Partido Popular”.