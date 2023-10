VOX apoyará el POU y el PGOM “por el interés general del pueblo de Chiclana”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Chiclana anunció que apoyará el Plan de Ordenación Urbana (POU) y el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) “por el interés general del pueblo de Chiclana, con independencia de las críticas o aportaciones que podamos hacer o nos guste más o menos el documento”.

El portavoz municipal de VOX, Manuel Vela, señaló que “un documento de esta envergadura y de una complejidad técnica tan elevada es imposible que sea del gusto y acomodo de todos, pero desde VOX entendemos que hay que tener altura de miras e ir más allá de apetencias personales e intereses partidistas”. Una altura de miras que exigió al gobierno municipal, ya que “una cosa es que VOX apoye el documento y otra bien distinta que no vaya a hacer aportaciones o propuestas que espera que el gobierno acoja en la medida de lo posible”.

En este contexto, desde VOX se destacó que el documento de Avance del POU, actualmente en exposición pública, en el apartado correspondiente al efecto del cambio climático hace una exposición y un análisis basados en generalidades, sin entrar en los detalles que ofrece el documento de Plan Municipal contra el Cambio Climático aprobado en el último pleno ordinario.

“Sin perjuicio de nuestras dudas sobre estos criterios, entendemos que no es posible que ambos planteamientos no sean idénticos o existan incongruencias o que las actuaciones que se lleven a cabo y se contemplen en el POU se basen en esas generalidades y no en las posibles actuaciones más concretas existentes en el Plan Municipal Contra el Cambio Climático. Son estas incongruencias las que dan pie a quienes quieran derrumbar el nuevo POU para lograr su objetivo”, apuntó el portavoz de VOX.

Manuel Vela explicó que “este voto favorable tiene su razón de ser en la grave situación que vive la ciudad, sin un planeamiento actualizado”, ya que recordó "en la actualidad nos rigen las normas subsidiarias de 1987, donde sólo se contempla el centro, parte de la costa y la Avenida del Mueble. Chiclana debe mostrar una imagen sólida y de unidad ante esta situación y proyectar esta unidad tanto a los ciudadanos, a los inversores como a la administración autonómica”.

“El PSOE es el máximo responsable de esta situación, de que se hayan anulado todos los documentos de planeamiento que han gestionado, por lo que deberían ser prudentes a la hora de hablar de urbanismo o de sacar pecho sobre su gestión”, manifestó el edil. En esta línea, VOX culpó al PSOE de generar graves perjuicios urbanísticos, medioambientales y empresariales a la ciudad.

Vela aseguró que “nuestra ciudad es el paradigma del caos urbanístico, contando con unas 16.000 viviendas sin licencia con la consiguiente contaminación del medio ambiente que ello supone y que la ausencia de PGOU ha impedido su regularización y normalización urbanística”.

Asimismo, VOX subrayó que “la anulación del PGOU en 2021 supuso dejar sin sustento múltiples desarrollos urbanísticos iniciados, afectando a más de un millar de viviendas, generando graves perjuicios económicos, además de una nefasta imagen de cara a los inversores que quieran apostar por nuestra ciudad, debido a la inseguridad jurídica reinante”.

Del mismo modo que reclamaron al PSOE e IU altura de miras, también desde VOX exigieron al PP que apoye el documento, ya que, según Vela, “no tiene sentido que desde el PP local se critique el documento, no se apoye y luego la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, tenga que aprobarlo”.

Para Manuel Vela, “nos sorprendería mucho que, tras años de silencio por parte del PP, en los que Hita apenas ha hablado de urbanismo, a pesar de la grave situación que vive Chiclana tras la anulación del PGOU, ahora viniera a criticar el documento o posicionarse en contra del mismo”. El portavoz de la formación, Manuel Vela, afirmó que “no tendría sentido que el PP local no lo apoyara y luego lo apruebe la Junta”.