El VIII Triatlón de Menores Playa de La Barrosa se celebrará el próximo 18 de septiembre. Así lo anunciaron el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera; la delegada en Cádiz de la Federación Andaluza de Triatlón Mª Carmen Rodríguez, y los triatletas Joaquín y Jesús Vela. Esta cita es valedera para el XI Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y el II Circuito Provincial de Triatlón de Menores Trofeo Diputación de Cádiz, y es Campeonato de Andalucía y puntuable para la Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón para la categoría juvenil.

La prueba dará comienzo a las 9.00 horas con la categoría juvenil masculina, para continuar con la juvenil femenina, a las 10.00 horas será el turno de los cadetes, a las 10.45 horas empezarán los infantiles, a las 11.20 horas los alevines, a las 11.50 horas los benjamines y a las 12.25 los prebenjamines. La entrega de trofeos está prevista a las 13.15 horas. Hasta el momento hay 217 inscritos, pero el plazo finaliza el próximo lunes, 12 de septiembre, a las 23.59 horas, y debe realizarse en la web www.inscripciones.triatlonandalucia.org.

Durante la presentación, el delegado señaló que “esta prueba traerá lo mejor de las categorías inferiores a Chiclana, deportistas con una gran proyección por delante, por eso quiero invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de esta jornada deportiva”. Además, destacó la presencia en esta presentación de Jesús Vela, “que ya este año no compite en categorías inferiores, pero queríamos hacerle nuestro pequeño homenaje, incluyendo una foto suya en el cartel del triatlón de este año, como referente que es de grandes y pequeños, por su constancia, por su pundonor, por su educación y por no rendirse nunca”.

Además, Mª Carmen Rodríguez destacó que “para la Federación es un orgullo presentar siempre esta prueba, porque dentro del calendario andaluz es de las citas más importantes que tenemos, por su excelente organización y por su alta participación”.

Jesús Vela habló su temporada, explicando que “la temporada ha ido muy bien, he acabado campeón de Andalucía de triatlón y acuatlón y tercero en duatlón, aunque a nivel nacional tuve un pequeño fallo en la carrera a pie y no pude rendir como quería. Ahora competiré en el Campeonato de España Élite en Cartagena y confío en hacerlo bien”. Con respecto al Triatlón de Menores ha señalado que “para mí es una prueba especial, con una organización que siempre es de diez y que he tenido el