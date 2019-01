El sindicato UPLBA tilda de “lamentable” el parque móvil de la Policía Local de Chiclana

El sindicato independiente de la Policía Local de Chiclana (UPLBA) tacha al delegado municipal de Policía, José Manuel Vera, de “oportunista y populista” por el comunicado publicado en prensa sobre la adquisición de un nuevo vehículo policial camuflado para el grupo Minerva de violencia de género.

A este colectivo le parece “sorprendente” que Vera “saque pecho” de la adquisición de dicho vehículo “cuando el parque móvil de vehículos policiales se encuentra en un estado lamentable, el cual en los últimos 4 años solamente se han adquirido tres vehículos de renting y dos de ellos en varias ocasiones tienen que permanecer parados sin poder usarse para no exceder del número de kilómetros por los que se contrataron”.

Además asegura que en los últimos años se le ha dado de baja “al doble de vehículos de los que se han adquirido. El resto de vehículos poseen numerosas y, en ocasiones, graves deficiencias mecánicas en el sistema de suspensión, frenado o dirección que hace que su utilización sea mas que temeraria en la labor policial del día a día, superando holgadamente los 300.000 kilómetros en el mejor de los casos”. El sindicato detalla que algunos no cargan la batería “o tienen que usarse un arrancador eléctrico, así como que se les caen piezas como la guantera, plásticos interiores, molduras, se introducen gases en el habitáculo o no les funciona el aire acondicionado. Los asientos están en los muelles prácticamente”.

En esta línea, añade que durante gran parte de las navidades solo estaba de servicio un vehículo “con mampara de detenidos y no le funcionana las señales luminosas de emergencias ni la radio de transmisiones, vehículo que posee más de 10 años de antigüedad. En cambio, dos vehículos se encuentran guardados para uso exclusivo de los mandos policiales, los cuales se les pasó la garantía de la marca comercial sin llegar siquiera al los 1.000 kms de uso, y aunque no se dispongan de vehículos para patrullar, hay orden de que no se utilicen”.Por todo ello, el sindicato exige a Vera que “deje hacer uso partidista y propagandístico del grupo Minerva, ya que se ha denunciado en varias ocasiones por varias formaciones sindicales el cariz residual en el que se ha tornado dicho grupo; y que cumpla las exigencias de esta Policía desde hace ya tres años, renovando la flota como exige una ciudad como Chiclana para prestar un servicio digno y para la seguridad de todos los chiclaneros, así como de los policías que prestan su servicio exponiendo su integridad física”.