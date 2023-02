El Teatro Moderno acogerá este viernes el espectáculo ‘Esto no es lo que era...’, de Charo Urbano

El Teatro Moderno acogerá una doble cita este fin de semana. El viernes será el turno de ‘Esto no es lo que era..’, de Charo Urbano, mientras que el sábado se desarrollará el espectáculo ‘Castillos en el airte’, de Andrés KO, ambas a partir de las 20.00 horas. Las entradas para disfrutar de ambas obras pueden adquirirse en las taquillas del Teatro o a través de www.tickentradas.com.

En la primera de las dos actuaciones, se narran las peripecias de una flamenca que adornaba los antiguos televisores y se queda sin espacio en una pantalla de plasma. Bajo ese pretexto existencial, bien conocido en la Chiclana de las Muñecas Marín, la compañía de Charo Urbano trae hasta el Teatro Moderno ‘Esto no es lo que era…’, dirigida por Mané Solano a la sombra de TNT.

En este espectáculo, Gitanilla se ha despertado con su habitual dolor de brazo. Son muchos años aguantando el abanico y muchos dolores que, aunque ella es de plástico de calidad, permanecer en la misma posición durante décadas le va pasando factura. Entre la risa y el llanto, la singular protagonista, va relatando sus vivencias y su historia más íntima y de cómo encontró por fin un hogar, de la mano de su querida Rosario… Ahora su futuro es incierto, la familia a la que ella pertenece ha cambiado con la partida de Rosario, se implanta lo moderno y ella es consciente de que ha pasado de moda…. ¿Qué será de nuestra gitanilla?.

‘Esto no es lo que era’ surgió en plena pandemia. Durante el confinamiento, Charo Urbano vio subir su número de seguidores en redes vertiginosamente. Todo surgió porque prometió a sus seguidores que iba a hacer un vídeo al día, y eso la mantuvo activa, manteniéndose conectada con el humor, eso le permitió seguir viva y en ese sentido tiene mucha relación con la creación de este nuevo espectáculo, que viene para hacer reír a todos”.

Al día siguiente, Andrés KO pondrá en escena ‘Castillos en el aire’, uno de sus espectáculos más ambiciosos y sorprendentes. Andrés KO es un artista internacional que ha llevado sus burbujas a Arabia Saudí, Qatar, Marruecos (realizando un pase privado para la familia real), Sevilla, Almería, Madrid, Bilbao… Pero también es conocido por el público gaditano, ya que ha fijado su residencia en Jerez.

El espectáculo 'Castillos en el aire' sorprende con una gran combinación de luces, música y pompas de jabón, que invita al espectador a sumergirse en una atmósfera sensible y elegante de gran impacto visual.

Andrés KO encarna a tres personajes diferentes. El primero simboliza el proceso y la evolución del artista, buscando su propio lenguaje poético. El segundo representa la parte exhibicionista, de control y manejo de las pompas de jabón. Y el tercer personaje revela la faceta clown del artista, usando el humor como puente comunicativo, creando un montaje de teatro visual para todos los públicos, a través de la seducción de las pompas de jabón.

'Castillos en el aire' es el resultado de años de experimentación con las pompas de jabón, buscando sus límites y posibilidades con vapor, helio, humo, fuego, luces, música. El espectáculo representa no rendirse, no conformarse, no acomodarse, atreverse y arriesgar, dando como resultado un espectáculo innovador que busca sorprender al espectador y le propone dejar de ver la vida de manera conformista. Esta invitación se alcanza cuando se aprecia la belleza que nos rodea y la posibilidad de cambiar las cosas, siendo el protagonista de nuestra propia película.

Bajo la producción de El Patio Animación, el espectáculo está dedicado a todos aquellos que persiguen sus sueños, aunque sean castillos en el aire.