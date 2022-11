El Teatro Moderno acoge este jueves la proclamación de los Reyes Magos y de su Corte Real

El Teatro Moderno acogerá en la jornada de mañana el acto de proclamación de los Reyes Magos y de su Corte Real. Una cita que dará comienzo a las 20.00 horas y en la que Melchor, Gaspar, Baltarsar, la Estrella de Oriente y el Cartel Real del pasado año darán el relevo a la corte recién elegida para la próxima Navidad en Chiclana. Hay que recordar que el Rey Melchor estará representado por Daniel Castilla Alba, el Rey Gaspar será Jesús Aragón Avecilla, mientras que el Rey Baltasar será el padre Alberto Fernández Aguado. Además, la Estrella de Oriente será Nina García Delgado ‘Alemania’ y el Cartero Real estará representado por Juan Manuel Márquez Velázquez.

Rey Melchor

Daniel Castilla Alba, criado en la zona de Huerta Alta, gerente de Clínica Dental Chiclana, estudia EGB en el colegio Nuestra Señora de los Remedios, ESO en el IES Ciudad de Hércules y Bachillerato en el IESPablo Ruiz Picasso. Criado en Santa Ana, zona de la Huerta Alta.

Después de los años de instituto, comienza la carrera de Odontología en Sevilla, años duros de mucho estudio. Son varios los Máster y postgrados y decenas de cursos de formación continuada, pero a destacar, Master de Implantología oral avanzada por la Escuela Superior de Implantología en Barcelona y avalado por la Universidad de Loma Linda (California).

En 2010 decide que era el momento de emprender y después de mucho esfuerzo inaugura la Clínica Dental Chiclana, de la que siempre tuvo las ideas muy claras que la forma de entender la profesión y que sería muy diferente a lo que por aquellos años se estaba acostumbrado. Una odontología cercana, familiar y para todos.

En lo social, previo a irse a Sevilla, tuvo la oportunidad de ayudar en el Hogar Nazaret, en sus actividades de todos los niños y niñas. Fue una lección de vida.

Le llena de orgullo cada año colaborar con SADICUM, son ya seis años de forma totalmente desinteresada, y para esta labor cuenta con todo el equipo de la clínica. Todo un equipo implicado en tratar al mayor número de niños y niñas saharauis que nos visitan cada año, e intentan solventar los problemas bucodentales de cada niño y niña, dedicando una media de cuatro horas diarias a realizar tratamientos durante el periodo de tiempo que dura su visita. También llevado a cabo un aporte económico y de alimentos al Comedor Social ‘La olla solidaria’ y colabora cada año en el circuito de carreras populares.

“Agradecer a la Asociación de Reyes Magos este nombramiento, que fue una sorpresa porque por mi juventud no pasaba por mi mente que esto pudiera ocurrir, aunque lo acojo con ilusión y responsabilidad”, ha comentado Daniel Castilla, quien ha añadido que, “al conocer a las personas que me acompañan en esta Corte Real, la ilusión que ya tenía antes se ha multiplicado. Y quería dedicárselo al padre de Juan Manuel Márquez, que ya no está entre nosotros”.

Rey Gaspar

Jesús Aragón Avecilla, hostelero responsable del Bar Punta Europa (Gallina), es un chiclanero del barrio de Santa Ana. Por motivos de trabajo de sus padres se tiene que desplazar a vivir a El Puerto de Santa María, eso sí los fines de semana a su Chiclana del alma, estudiando en el colegio de los Jesuitas.

Vuelve a Chiclana con la edad de 14 años, y realiza estudios en el Colegio San Juan Bosco de Campano, formación de máquina herramienta.

Terminado los estudios en el año 1988, y por ayudar a la familia, comienza su vida laboral en el bar de la familia Bar-Cafetería Punta Europa, bautizado con el apodo familiar ‘Bar Gallina’, continuando actualmente.

Joven emprendedor que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, transformado en varias ocasiones lo que hoy es la cafetería de referencia en el centro de la ciudad y de la Plaza Jesús Nazareno, ha creado un lugar en donde, en cualquier horario de la jornada laboral, es parada obligada de sus clientes y amigos. Lugar de tertulia y familia.

Quienes conocen a Jesús, solo pueden decir que es un hombre bueno, persona amable y siempre está dispuesto a ayudar en todo cuanto puede, sobre todo a colectivos y entidades sociales de la ciudad. Sabio de ‘mostrador’, de esa sabiduría, se desprende el saber escuchar, aconsejar y como se dice “es un libro abierto”.

“Agradecer que os hayáis acordado de mí y estoy como en una nube de nervios”, ha comentado Jesús Aragón, quien le ha dedicado este nombramiento a su padre Manuel, “que es la persona que debía haber estado aquí, aunque por su edad le costaría trabajo. Por eso, estaré en representación de él”.

Rey Baltasar

Alberto Fernández Aguado, ‘Padre Alberto’, nacido en Amayuelas de Abajo, provincia de Palencia, donde realiza sus estudios primarios y secundarios, ingresando en el noviciado de los Agustinos Recoletos de Monteagudo en el año 1981. Profesó en el año 1982, y realizados sus estudios teológicos, fue ordenado en 1988 en Navarra.

Es Licenciado por la Universidad de Navarra en Teología; Licenciado por la Universidad de Santo Tomas de Bogotá en Filosofía y Ciencias de la Educación; y Licenciado por la Universidad de San Buenaventura de la ciudad de Bogotá en Historia.

Su primer destino tras su ordenación fue en Madrid. Terminado en la capital de España, cruza a las Américas siendo su destino la ciudad de Bogotá (Colombia), en el Colegio Agustiniano Norte.

En el año 1993 fue destinado al Colegio Romareda de Zaragoza, a donde comienza a ejercer de profesor y de Director de Secundaria y Bachillerato.

En el año de 2009 fue destinado a Chiclana como párroco de la Iglesia de San Sebastián, y a los seis años cambia de destino porque le designan la Iglesia de San Telmo, lugar que ocupa actualmente a donde lleva mas de siete años.

Cuidador de sus hermanos frailes, siempre está de apoyo y consideración hacia ellos. Muy implicado con todos y especialmente con los más necesitados, nunca tiene un “no”.

Es Director Espiritual de la Cáritas de San Telmo, de la Hermandad de Nuestra Señora de Los Remedios Patrona de la ciudad, de la Hermandad del Rocío y de la Hermandad de Humildad y Paciencia.

Es una persona reservada sobre sus actuaciones, con mucha paciencia y cariño con los enfermos. Un palentino muy rociero, una gran persona y un gran fraile, un chiclanero más, muy querido y reconocido por toda Chiclana.

“Soy de Palencia y cuando voy allí y le digo a mis paisanos dónde estoy, me dicen qué suerte tienes, porque los que sois de Chiclana no sé si aún sois conscientes de lo que significa Chiclana en este país”, ha expresado el padre Alberto, quien ha añadido que “Chiclana tiene dos cosas muy grandes, la primera los chiclaneros y chiclaneras y lo segundo la playa”. “Pero lo que hace Chiclana grande son los detalles y uno de ellos es la Asociación de Reyes Magos, porque la noche más especial de todas las noches del año es la de los Reyes Magos por la capacidad de concentración de gente en las calles y por la ilusión que genera en los niños”, ha resaltado el Rey Baltasar, quien ha añadido que “esta noche solo es grande si hay ilusión para todos y en Chiclana sucede esto porque nadie se queda sin poder vivir esta ilusión, gracias a la Asociación de los Reyes Magos”.

Por último, el padre Alberto ha recordado el día que el alcalde y el presidente de la Asociación de Reyes Magos le comunicaron su nombramiento como Rey Mago y ha comentado que, “si vosotros lo decís, no se puede decir no y hay que decir sí con mucho agradecimiento, porque lo que hacéis vosotros es grande”.

Estrella de Oriente

Nina García Delgado, ‘Nina Alemania’, nace en el seno de una familia muy peculiar, muy vinculada al mundo del carnaval y del flamenco en Cádiz. Estudia Educación Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Cádiz y trabaja como educadora en el centros escolares, entre ellos, el CEIP Atlántida, aunque también trabaja de dependienta o de camarera en Marisquería Bernardo, pero todo ello sin desvincularse de la música.

Tras más de 13 años en el mundo de la música, esta joven artista ha ido buscando su sitio en el panorama musical, creando una línea y un estilo al que ella denomina ‘Flamenco en Adobo’, propio de una mujer empoderada y atrevida como ella misma, dejando el grupo ‘Las Mónicas’ por disolución.

Festivales como el Concert Music, Flamenco Madrid, Flamenco Cádiz, No Sin Música… han formado parte de su experiencia musical, compartiendo escenario con artistas como El Barrio, La Mari de Chambao, Canijo de Jerez, Jesús Bienvenido, David Palomar, Comandante Lara, Tony Zenet, entre otros.

Todo se refleja en su primer trabajo discográfico ‘Perfecta’ llevándola a proyectos musicales como Música Pop y por la Igualdad, Promoción turística nacional, Fundación Cajasol, ademas de girar por diferentes salas nacionales. Actualmente Nina Alemania se encuentra inmersa en su nuevo trabajo en solitario que pronto verá la luz en forma de espectáculo y trabajo discográfico, del cual ya ha lanzado varios singles.

Ha sido galardonada y reconocida como mujer emprendedora 2022 en nuestra ciudad y este mismo año ha sido elegida como imagen turística del Destino Chiclana con el videoclip ‘Razones para volver’, un homenaje a nuestra tierra y a su gente y que fue la carta de presentación de Chiclana en FITUR.

Persona solidaria, infinidad de veces ha colaborado con diversos colectivos que han necesitado de su apoyo personal y musical para proyectos solidarios.

“Para mi es un regalo muy grande y una ilusión muy bonita”, ha manifestado Nina Alemania, quien le ha dedicado este nombramiento “a todas las Estrellas que ya no están y siguen brillando, así como a toda la gente que trabaja para que yo pueda brillar”. “Y, por supuesto, dedicárselo a Chiclana, que brilla con luz propia”, ha expresado.

Cartero Real

Juan Manuel Márquez Velázquez, revenue manager en Gran Meliá Sancti Petri, pasa toda su infancia en casa de sus padres, en la zona de El Torno, y que hoy continúa después de contraer matrimonio, siendo su lugar de residencia.

Cursa sus estudios en el Colegio San Agustín y en el IES Huerta del Rosario, para hacer la Diplomatura de Empresariales y Económicas en la Universidad de Cádiz, y uno de los cursos en la Universidad de Augsburgo (Alemania).

Cuenta con diversos Master profesionales, por destacar entre ellos el de Dirección Comercial y Marketing y de F&B Revenue por la Universidad de Cornell de Nueva York.

Su carrera hotelera la comienza desde la base en Apartahotel Las Dunas, trabajando como mozo de equipaje y auditor nocturno. Posteriormente comienza su etapa en Meliá ocupando varios puestos desde recepcionista hasta segundo jefe de recepción, siendo este hotel quien le dio la oportunidad de ser lo que hoy es. Otros destinos donde ha trabajado son Baqueria Beret y Fuerteventura, volviendo otra vez a Chiclana y ocupar el puesto de Revenue Manager en el Hotel Gran Meliá Sancti Petri.

Perteneció al Grupo Scout Mayorazgo, colabora con el mercadillo de Navidad de Manos Unidas y desde hace años con la Asociación de Reyes Magos, a través del hotel donde trabaja.

Persona solidaria con diversos colectivos de la ciudad, lo hace calladamente y dispuesto siempre a poner su grano de arena en el beneficio de los más necesitados.

“Es un gran honor poder llevar la ilusión de los más pequeños de Chiclana a través de las cartas a sus Majestades los Reyes de Oriente”, ha expresado Juan Manuel Márquez, quien ha indicado que, “cuando me llamaron, se me vino a la mente que, con 10 o 12 años, estaba en la nave de Bomberos y me dijeron si quería ser paje porque no había en ese momento. Y hoy ese sueño se ha cumplido”. “Me gustaría dedicar esta mención a mi padre, que hubiese tenido muchas ganas de estar donde yo estoy hoy”, ha concluido.