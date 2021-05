El Teatro Moderno acoge el quinto Ciclo de Conferencias ‘Mujeres que inspiran’

El Teatro Moderno ha acogido hoy el quinto Ciclo de Conferencias ‘Mujeres que inspiran’, incluido en el plan de igualdad del IES Ciudad de Hércules. Así pues, la ponente ha sido Clara Grima, cuya charla ha sido ‘Que las matemáticas te acompañen’. El centro educativo organiza estas iniciativas con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, invitan a conferenciantes a una charla-coloquio en la que cuenten sus experiencias personales como mujeres, así como las barreras superadas que han encontrado en su trayectoria profesional.

En este evento han estado presentes la delegada municipal de Mujer, Susana Rivas; el delegado municipal de Educación y Juventud, José Alberto Cruz; el director del centro, Antonio Marín, y la profesora, Lola Ariza. Durante el acto, la edil de Mujer ha agradecido la puesta en marcha de este tipo de actividades por parte del IES Ciudad de Hércules en materia de igualdad, “poniendo en nuestro horizonte a referentes femeninos en el mundo de las ciencias, dando luz a las mujeres que trabajan en un ámbito masculinizado. Es necesario seguir luchando y potenciando todo esto y por ello quiero gradecer el trabajo que hace la comunidad educativa y animar a que continúen con esta labor”.

Por su parte, Clara Grima ha explicado que “en esta charla cuento mi trayectoria, cómo han modificado las matemáticas mi vida y cómo me han hecho una de las personas más felices del mundo. También reivindico el papel de la importancia de las matemáticas, porque las matemáticas son una de las obras más importantes que existen en la humanidad. No obstante, además de estudiar matemáticas hay otros alicientes como el hecho de que es una de las carreras más demandadas y no hay paro en este sector, siendo las matemáticas la herramienta más poderosa para hacer un mundo mejor. De ellas dependen la inteligencia artificial, el estudio de medicamentos y en materia de medicina, porque es una herramienta que podemos usar para hacer un mundo más amable y mejor”.

Además, el director del IES Ciudad de Hércules ha agradecido la presencia de Clara Grima, “porque es una gran divulgadora científica”, destacando que “esta actividad está encuadrada dentro del programa de coeducación que coordina Lola Ariza y que es fundamental para que las ciencias sean más visibles entre las mujeres, porque el sesgo femenino en las ciencias ha sido muy grande y el futuro de España y de Europa pasan por las matemáticas”.