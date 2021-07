Rafa Almarcha (Siempre Así): “Concert Music Festival tiene una organización de nivel estratosférico”

–Unos amigos de toda la vida que haciendo lo que les gusta siguen triunfando. Suena casi irreal.

–Nos frotamos los ojos todos los días. Ni en nuestros mejores sueños pensamos que esto sería así. Uno de los secretos del grupo es que lo que la gente ve es verdad. Somos amigos, familia. Nunca hemos puesto la luz larga en nada, hemos ido paso a paso, adaptándonos a las circunstancias, sin pensar en el éxito y sin poner el dinero por encima de nada. Nos da para comer pero no vamos a hacernos ricos.

–¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Si dos ya es difícil...

–La generosidad y la educación, el pensar en los demás. Tenemos unos valores inculcados en el Coro de la Hermandad del Rocío de Triana, que es donde empezamos a cantar: el perdón, la amistad, la solidaridad... Hemos hecho además muchas cosas benéficas. Todo eso está en nuestro ADN y ha hecho que pongamos al otro antes que a nosotros mismos. Después, a nivel operativo, tenemos un sistema democrático, nos ponemos de acuerdo normalmente. Ya en el tema musical ellos confían en mí en el cien por cien. Yo les propongo pero tengo la última palabra. Me equivoco pero también acierto muchas veces. Así llevamos funcionando 30 años.

–Ahí quería llegar. En 2022 celebran tres décadas ya del primer álbum, ¿cómo será la fiesta?

–Cantando, haciendo conciertos especiales con artistas invitados. También alguna grabación pero no habrá disco nuevo porque necesitamos tiempo para componer. Justo antes de la pandemia tuvimos el mejor año de nuestra carrera con el disco Sinfónico , llenamos dos veces el Teatro Real y el de la Maestranza, incluso lo llevamos a Ecuador. Fue brutal.

–Usted también ha sido productor y compositor para otros artistas. ¿Funciona de otra forma al trabajar con ellos?

–Es distinto, sí. Siempre Así tiene un sonido muy concreto aunque intentamos aportar cosas nuevas. Pero siempre busco hacer un traje a medida, como el Himno del Sevilla que le hice a El Arrebato.

–Estarán en la IV Gala Solidaria en favor de Cruz Roja en el Concert Music Festival de Sancti Petri, el 1 de agosto. ¿Qué veremos?

–Llevamos un repertorio que la gente conoce, las que no pueden faltar. Muchas veces el público no nos deja presentar nuevas –ríe–, pero lo intentamos. Es el cuarto año que vamos a Concert Music y estamos orgullosos de que haya un festival de esta magnitud, estar en ese elenco de artistas nos enorgullece. La familia Casillas se merece todo lo bueno, son unos currantes que ponen en valor lo nuestro. La organización del festival es de nivel estratosférico, con un cariño, precisión y profesionalidad que no son normales.

–¿Qué causas les mueven?

–Las que consideramos imprescindibles. Estamos muy vinculados a la Hermandad del Rocío de Triana, que tiene una bolsa de caridad que atiende a muchos barrios y comedores de Sevilla. La vida y la música nos han tratado tan bien que sentimos que hay que devolverlo a la sociedad de alguna forma, somos privilegiados. La fe y la ilusión mueven la vida. En septiembre saco disco en solitario, Ha nacido un nuevo sol, que hice en plena pandemia, ahí vi la oportunidad. De lo malo trato de sacar lo bueno, la esperanza.

–Y Sevilla siempre por bandera.

–Los gaditanos también le cantáis a vuestra tierra –ríe–. Muero con Cádiz, el centro de talento más grande del mundo. Y Sevilla es nuestra tierra, somos muy andaluces. Lo proyectamos al mundo.