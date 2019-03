Santa Ana acogerá este sábado el primer acto del 208 aniversario de la Batalla de Chiclana

El parque de la ermita de Santa Ana acogerá este sábado, a partir de las 12:00 horas, el primer evento conmemoratorio del 208 aniversario de la Batalla de Chiclana, cuya efeméride es el próximo 5 de marzo. De esta forma, los chiclaneros y visitantes que se acerquen a este emblemático lugar del centro de la ciudad podrán disfrutar de la exhibición de uniformes de época, el relato de hechos históricos y los disparos de salvas con armas históricas, organizada por la Fundación Legado de las Cortes.

Ya el lunes 4 de marzo, el alcalde , José María Román, recibiriá a las 10.00 horas a los representantes de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association; mientras que el martes 5, jornada en la que se conmemora este 208 aniversario, está prevista la colocación de la corona de laurel en la placa conmemorativa, situada en la calle La Vega, a las 10.00 horas. Y una hora media después se llevará a cabo el acto de descubrimiento del monolito de la Batalla de Chiclana, donado por The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association, en el punto mágico del parque público de la Loma del Puerco. Además, a las 18.00 horas se desarrollará el acto en memoria de la ‘Batalla 05 de marzo de 1811’, en el parque público de la Loma del Puerco, organizado por la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa.

Los actos para conmemorar el 208 aniversario de la Batalla de Chiclana se cerrarán el 14 de marzo con la conferencia ‘El Vino y la Ornitología en el marco de Jerez’ a cargo de Javier Hidalgo Argüeso, que se celebrará en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a 19.30 horas. Este acto contará con un prólogo sobre Barrosa Valley y el eco de la Batalla 5 de marzo de 1811 en Australia, estando organizada también por la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa.