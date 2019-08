El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado conceder al Ayuntamiento el aplazamiento de la devolución de la deuda de 1.493.739,71 euros, que mantiene con el Consistorio. Así lo ha anunciado la portavoz del gobierno local, Cándida Verdier, que también ha especificado que se trata de una resolución del pasado 16 de julio, firmada por el director general de gestión económica y servicios de la Junta de Andalucía, José Antonio Miranda Aranda.

“Este aplazamiento de devolución será hasta que se formalice la adquisición del centro de salud de los Gallos por parte del SAS y en su caso, se realicen las operaciones de compensación de las respectivas deudas, aunque este plazo no superará los cuatros”, ha especificado la portavoz del Gobierno.

Verdier ha recordado que el plazo finalizaba el 26 de septiembre y que “este aplazamiento fue solicitado por el alcalde de Chiclana, José María Román, dada la deuda que el SAS tiene con nuestro Ayuntamiento. Desde principios de este año, estamos intentando que se resuelvan cuanto antes los requerimientos que se habían hecho para la adquisición del centro salud. Nuestro objetivo con estos requerimientos no es otro que el hecho de que se compense la deuda, ya que el SAS le debe al Ayuntamiento tres millones de euros y debe adquirir el inmueble. Por ello, no tiene sentido, administrativamente, devolver 1,5 millones, cuando a nosotros se nos debe una cantidad mayor”. “Más allá de intentar resolver estos dos aspectos para la adquisición de inmueble y el pago de los 3 millones de euros, algo que estamos reclamando desde el pasado mes de marzo, la señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y la delegada de Salud, Pilar Paredes, solo ha sabido arremeter contra el Ayuntamiento de Chiclana y decir que devolvamos el millón y medio, olvidándose de las dos cuestiones anteriormente mencionadas”, ha reseñado la portavoz del Gobierno, que ha incidido en que “esta actitud viene a demostrar la voracidad por atacar y asfixiar a nuestro Ayuntamiento que tiene la Junta de Andalucía, así como la mala fe y la falta de trabajo, puesto que esta resolución de aplazamiento es del pasado 16 de julio y, con las declaraciones realizadas la pasada semana, han demostrado no tener conocimientos al respecto”.

Según Verdier, esta resolución demuestra, “que más allá de lo que digan estas dos señoras, el propio SAS ha obrado como debía a nivel administrativo, haciendo lo que correspondía, dando así un ‘zas’ en toda la boca a las señoras Mestre y Paredes, que no han hecho su trabajo y que ha obrado con mala fe, para que Chiclana y sus vecinos y vecinas no prosperen ni puedan optar a nuevas inversiones, intentando asfixiar económicamente a la ciudad”.