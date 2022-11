“Román está anclado en políticas del pasado; lleva demasiado tiempo”

Izquierda Unida presentó este sábado a Roberto Palmero como candidato de la formación izquierdista a la Alcaldía de Chiclana. En un acto con los militantes, el chiclanero dio a conocer su proyecto de ciudad, el mismo que ha defendido durante los últimos cuatro años como delegado municipal de Medio Ambiente y teniente de alcalde del Gobierno local. En las próximas semanas buscarán aglutinar a otros partidos y colectivos en una única marca para sumar apoyos. A su juicio, la izquierda chiclanera puede contar con un proyecto alternativo a José María Román.

–¿Se han cumplido tus expectativas en estos cuatro años de pacto con el PSOE?

–Diría que las hemos superado. No esperábamos tener tanta capacidad de intervención con dos concejales, aunque nos quedamos con un sentimiento agridulce. Por un lado hemos podido ejecutar gran parte de nuestro programa y del modelo de ciudad que queremos aplicar, pero por otro sabemos que podemos aspiramos a más. Hay cuestiones que haríamos de otra manera y nos gustaría tener más capacidad para intervenir.

–¿Cuáles han sido las políticas de mayor discrepancia a la hora de gobernar?

–Es distinto de lo que suele trascender públicamente, como los conflictos en temas de Igualdad o Maltrato animal, en los que claramente tenemos posturas muy diferentes. En el día a día de la gestión hay cosas que haríamos de forma muy distinta. Las cuestiones de Movilidad y Desarrollo de la ciudad son fundamentales: el debate está en si dar más prioridad a carriles bici, arbolado, acerado… Ahí tenemos un modelo muy distinto al PSOE y al PP. Hay muchas delegaciones y discrepancias, pero esa es la principal.

–¿Cómo valora la figura de Román como alcalde?

–He pasado varios mandatos enfrentándome a él en la oposición. Me gusta decir que, aunque estemos en el mismo equipo de Gobierno, seguimos enfrentándonos porque son modelos distintos de ciudad. Pero no hemos tenido ningún problema porque nos hemos adaptado a las particularidades de nuestras organizaciones. Respeto muchísimo su labor como alcalde, pero creo que los tiempos cambian: Chiclana necesita una nueva forma de hacer política acorde a los tiempos que están viniendo. Un alcalde que lleva tanto tiempo se queda anclado en políticas que no están al día. Él habla mucho de cómo ha crecido la ciudad, de cómo ha cambiado y de cómo seguimos adoptando gente de fuera con nuestro modelo de crecimiento, pero ese modelo debe ir acompañando de un cambio de las políticas.

–¿Izquierda Unida se presentará junto a Podemos en las próximas municipales?

–No lo sabemos. Dependerá de las próximas semanas. Ahora mismo estamos enfrascados en nuestro propio proceso e IU se está preparando para ser la alternativa de Gobierno en la ciudad. Y para eso vamos a necesitar estar en contacto con mucha más gente y organizaciones, políticas como Podemos o colectivos sociales, sindicales o vecinales. Queremos sumar en un proyecto colectivo, como hemos querido siempre, y cuando llegue el momento de elaborar las candidaturas se verá cuál es el mejor para la ciudad.

–-Pero si no hay coalición podría haber hasta cuatro marcas a la izquierda del PSOE.

–No es una cuestión de marcas. Es una cuestión de proyectos. Eso ha sido un error de planteamiento que se ha dado en muchas localidades. Hay que tener un proyecto y un modelo de ciudad y a partir de ahí construir las alianzas que necesitemos para implantarlo. Nos da igual cuál sea nuestro nombre en las elecciones, queremos que la gente reconozca el proyecto y el trabajo realizado y toda la ayuda que tengamos para ponerlo en marcha será bienvenida. Tenemos tiempo para seguir hablando. Si se da, se va a dar de manera natural.

–¿Hay posibilidades de un mandato alternativo al PSOE? El PP se sitúa como la única alternativa posible.

–El PP repite esa coletilla porque ve que se está construyendo una alternativa real a ellos. Para ser alternativa hay que tener un modelo de ciudad y algo que ofrecer. Y ahí lo hemos demostrado en el día a día: el PSOE ha implantado su modelo porque cuenta con la mayoría de los concejales y nosotros hemos aportado nuestro granito con propuestas distintas, pero el PP no ha aportado absolutamente nada. Se han dedicado a sacar fotos de baches como hace cualquier vecino con la aplicación Valora Chiclana. Eso no genera valor y se ven obligados a tirar de la imagen de Juanma Moreno y la Junta de Andalucía. Creemos que hay una alternativa al Gobierno local.

–¿Qué le ha llevado a volver a presentarse?

–Si algo me hace lanzarme de nuevo a encabezar este proyecto es haber tenido esta experiencia durante el mandato. Hemos constatado que nuestras propuestas son perfectamente ejecutables. Ahora tenemos más energía y experiencia que nunca.