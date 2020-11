El Ayuntamiento y la plataforma comercial Vive Chiclana, con cerca de 200 asociados, han presentado la campaña de promoción 'Comercio Seguro', que pone en marcha el colectivo de comerciantes de Chiclana con cargo al convenio firmado con el Consistorio chiclanero en apoyo al tejido económico de la ciudad como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En este sentido, desde la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana han preparado un video promocional del comercio local, que será difundido a través de las redes sociales de la propia Plataforma, así como del Ayuntamiento de Chiclana, además de cartelería que se repartirá entre los comercios asociados y pegatinas con el sello de Comercio Seguro, que también se colocarán en los escaparates.

“Hace escasos días presentamos la campaña ‘Chiclana da ejemplo’ para concienciar a la ciudadanía sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pero también estamos en una preocupación importante por la actividad económica, aunque lo principal es la salud y que el Gobierno de la Junta no se vea obligado a tomar medidas más duras en cuanto a confinamiento”, ha expresado el alcalde, Jose´María Román, quien ha resaltado que, “en la línea comenzada con el tejido económico, de la mano de la Plataforma Vive Chiclana presentamos esta campaña de ‘Comercio seguro’”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha comentado que “es importante lanzar un mensaje de esperanza entre el comercio y la hostelería, que está sufriendo la actual situación y que precisa acciones como ésta para incentivar las compras en Chiclana. Agradecer a Vive Chiclana y a su presidente el trabajo que lleva a cabo y trasladarle a los 180 asociados de la plataforma nuestro reconocimiento por su esfuerzo por fortalecer el comercio y que la vida comercial no decaiga”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “comprar ahora en Chiclana es un compromiso con la ciudad, con el empleo, con todo lo que supone que Chiclana funcione. La hostelería y el comercio ha sufrido esta situación y ahora llega la campaña de Navidad, por lo que invitamos a las personas que compren en nuestra ciudad porque, con los espacios abiertos, hay mayor seguridad, es más cómodo y, además, puede contribuir a ayudar a familiares, amigos, conocidos, etcétera.... Ahora más que nunca es un momento de compromiso con nuestra tierra”, ha insistido.

Por su parte, Francisco Javier Díaz ha indicado que “desde Vive Chiclana entendimos desde hace un tiempo que teníamos una serie de caminos por los que debíamos andar, luchando para que se identifique nuestro entorno comercial como seguro, variado y abierto”. “Intentamos que, por un lado, se evidencie el trabajo tan duro que comerciantes y hosteleros han llevado a cabo por velar por la seguridad de nuestros clientes, por lo que no podemos demonizar a la hostelería y al comercio como causante de esta pandemia”, ha expresado el presidente de la Plataforma Vive Chiclana, quien ha incidido en que “pasear, comprar o tapear en Chiclana es seguro, ya que tanto clientes como empresarios cumplen las normas de seguridad”. “Así pues, queremos trasladar a nuestra clientela que es seguro comprar en Chiclana”, ha incidido.

Díaz ha resaltado que “viendo la situación que tenemos, debemos dejar claro que es el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, en la que hay que prever compras, porque hay aforos limitados”, añadiendo que “estamos trabajando con el Ayuntamiento para que se comience lo más pronto posible todo lo relacionado con la iluminación extraordinaria, aunque hay que dejar claro que no podemos desnaturalizar la Navidad, ya que no puede comenzar en agosto. Podemos comenzar con medidas para incentivar las compras, como facilidades para la devolución, pero el concepto de Navidad no puede comenzar el 15 de agosto. Por ello, estamos negociando para que la campaña comience en torno al Black Friday, que es el 27 de noviembre”, ha aclarado el responsable del colectivo de comerciantes de Chiclana, quien ha comentado que “debemos incidir en que las compras en Chiclana son seguras y respetuosas con el medio ambiente”.

Finalmente, Francisco Javier Díaz ha indicado que “el comercio en Chiclana está sufriendo evidentemente el tema de la pandemia. La Navidad es una de las campañas más importantes para el comercio, de ahí que pongamos en marcha esta campaña, con el objetivo de trasladar las medidas de seguridad, cuestión que debe ser correspondida por la ciudadanía, que debe entender que hay que hacer un esfuerzo por ayudar a la economía local”, agregando que, “sabiendo que no se va a poder recuperar lo perdido ya, una buena campaña de Navidad puede ayudar a comenzar el 2021 con buenas expectativas”.