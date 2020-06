Hoy simplemente me propongo transmitir y compartir aquello que he tenido la gran suerte de vivir en primera persona.

Desde hace unos años comencé mi experiencia como trabajadora social del Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Un trabajo que me apasiona aunque sea por momentos duro y complicado, pero sin duda alguna muy enriquecedor, en el que mi quehacer cotidiano se traduce en transitar por la vida de las familias, quienes me permiten adentrarme en sus esferas más íntimas. Y sobre esta labor podría escribir sin parar porque el sentimiento constante que me nace es el de dar VOZ a un amplio sector de la población que a menudo permanece en el silencio y oculto para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo éste no es el tema que hoy me ocupa.

Dicen que todo lo que ocurre, incluso aquellas circunstancias más terribles, sacan lo mejor de cada uno, siempre que estemos dispuestos a encontrarlo. Y mucho de ello tiene que ver con una de las palabras con las que más me identifico, llamada RESILIENCIA. Me refiero al momento que nos ha tocado vivir, que nos ha obligado a quedarnos en casa y buscar fórmulas “mágicas” para pasar tantas semanas sin salir al exterior con normalidad y nos ha impedido relacionarnos con los demás como quisiéramos.

Y justo eso es lo que yo pretendo reflejar, que se ha visto obligado a aparecer con la problemática que ha llegado a nuestra localidad, como al resto del mundo, y que ha modificado temporalmente mi puesto de trabajo y mi función diaria, centrándose en la atención y gestión de recursos de una zona del municipio, y ¡cuál ha sido mi sorpresa!. He descubierto que una labor que a priori no me llamaba la atención se ha convertido en todo un descubrimiento. Aunque no puedo negar que han sido momentos difíciles y de presión por la acumulación de tareas unida al miedo colectivo imperante, lo más importante ha sido la experiencia que he tenido en el trato con cada una de las personas que vía telefónica he conocido.

Si bien al comienzo fueron momentos difíciles y de incertidumbre ante el posible contagio del virus, fueron algunas de esas personas con las que hablaba las que llegaron a calmarme. El simple hecho de compartir el sentir común servía a modo de ayuda mutua.

A medida que pasaba el tiempo y los miedos se iban diluyendo, lo que primaba era el estrés sufrido por desconocer el modo en que enfrentar los gastos habituales de cada unidad familiar. Pero aún así puedo afirmar que he conocido a personas geniales que me han dado una lección de vida. Que han encontrado el modo de vivir con poco y valorar los aspectos positivos que tuvieran, por mínimos que fuesen. Que han aprendido por ejemplo a introducirse en el mundo de las nuevas tecnologías, porque estoy convencida de que el aprendizaje es algo evolutivo e infinito, al que podemos acceder durante toda nuestra vida, tengamos la edad que tengamos. Yo misma he aprendido cosas nuevas inimaginables meses antes y visualizadas desde otro prisma como complejas e inalcanzables. Y una vez las realizas es indescriptible explicar lo bien que nos sienta haberlas alcanzado, es todo un logro (por pequeño que parezca) personal.

Por eso mismo quiero decir que lo aprendido durante estos meses es algo que me acompañará siempre y que seguro tengo la oportunidad de seguir haciéndolo cuando sea necesario. Que me ha hecho crecer como persona, que me ha permitido experimentar alegría, incertidumbre, preocupación, sorpresa, dudas, enfado, tranquilidad… estados cambiantes que se entremezclaban en ocasiones.

Desde hace mucho tiempo me viene rondando la necesidad literal (cuando digo literal es que me ha despertado a medianoche o que ha hecho remover mis tripas sin poder acallarlas) de plasmar el sentir de todas las personas a las que desde este trabajo vemos diariamente y que a menudo pasan desapercibidas o son tratadas injustamente. Y si, seguro que existen muchas otras que no han sabido entender aquello que como simples trabajadores de Servicios Sociales hemos tenido que transmitir, pues no es labor sencilla la que a menudo llevamos a cabo, pero que es la que un día conscientemente quisimos elegir, o al menos ese es mi caso. Como en todos los contextos encontraremos personas entrañables y de admirar y otras a las que les cuesta ponerse en el lugar de los demás y entender otras posturas.

Sin embargo yo me quedo con todas aquellas, que son muchas en este caso, que han compartido su tiempo conmigo, que me han entendido, que han compartido sus cuestiones más íntimas como si de su familia se tratara, que no han tenido reparo alguno en consultarme sus dudas, explicarme sus miedos e incertidumbres y que me han ayudado a llevar mejor mi día a día con un SENTIDO. No tengo palabras para agradecerles de corazón todo lo que me han aportado.

Y claro está que no puedo compartir los nombres de cada una de esas personas de las que hablo, pero entiendo que sabrán darse por aludidas y recibirán de algún modo mi más querido agradecimiento.

Si algún día tengo la posibilidad de ponerles cara podré expresarles todo esto que hoy expreso con palabras.