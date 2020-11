El Pleno Ordinario del mes de noviembre, que se celebra de forma telemática el próximo jueves 26, ya estará regido por el nuevo Reglamento Orgánico Municipal, que entró en vigor el pasado 13 de noviembre. En este sentido, el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier López, ha informado al respecto a los portavoces de los grupos políticos con representación municipal, que se han reunido hoy en Junta de Portavoces para abordar también los asuntos que se llevan a Pleno.

Una de las novedades más significativas que incluye el nuevo Reglamento Orgánico Municipal es que los concejales no adscritos pueden formar parte de las comisiones informativas previas al Pleno, así como presentar propuestas para su debate, cuestión que hasta ahora no era posible. “De esta forma, todos los concejales del Ayuntamiento tienen desde ahora la posibilidad de presentar propuestas para su debate en la sesión plenaria, además de participar en la comisión informativa”, expresa la portavoz del gobierno municipal y delegada de Presidencia, Cándida Verdier, quien añade que, “independientemente de pertenecer o no a un grupo político, todos y cada uno de los miembros del Pleno tienen derecho a presentar sus propuestas para la ciudad”.

Por otro lado, señala que a diferencia de lo que sucedía hasta ahora "y con el objetivo de seguir trabajando en la modernización de la administración, los grupos políticos y concejales no adscritos deberán presentar sus propuestas vía telemática. Hasta ahora, las propuestas a Pleno se presentaban por Registro de Entrada del Ayuntamiento, pero desde ya se debe hacer por Ventanilla Virtual, fomentando, por un lado, la digitalización de la administración y, por otro, la preservación del medio ambiente”.

Además, Verdier resalta que "en aras de una mayor participación, los grupos políticos y ediles no adscritos tendrán la posibilidad de presentar mociones de control del Gobierno, en este caso dos mociones por grupo y una por concejal no adscrito”, añadiendo que “también habrá una regulación de las enmiendas que se presenten a las propuestas, ya que se clasifica el procedimiento y el debate para su tramitación. Asimismo, el nuevo Reglamento Orgánico Municipal se ha adaptado incluyendo el lenguaje inclusivo”, manifiesta la delegada municipal de Presidencia, quien finaliza añadiendo que “el objetivo es incrementar la participación de los ediles y la mayor participación”.