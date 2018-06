Recogen firmas para impedir el traslado del padre Santi a Navarra

La Comunidad Cristiana Capilla del Pino ha emprendido una recogida de firmas con motivo del traslado del párroco Santiago García León, más conocido como el padre Santi, desde Chiclana a Monteagudo en Navarra.

El Consejo Provincial de los Agustinos Recoletos de la Provincia de San Nicolás de Tolentino, a la que pertenece España, ha resuelto esta decisión que ha caído como un jarro de agua fría entre dicha comunidad.

Envían al Consejo Provincial más de tres mil firmas recogidas en apenas cuatro días

Según este colectivo, "nuestra intención no es interferir en cuestiones internas de la Orden que forman parte de su ámbito de competencias pero sí necesitamos y queremos trasladarles el sentir de la Comunidad Cristiana formada en torno a la Capilla del Pino de Chiclana".

De momento, dicha comunidad cristiana recoge muestras de apoyo a través de la plataforma Change.org, desde donde invita a que se firme en contra del traslado del padre Santi, quien ha ejercido su apostolado en la Capilla del Pino durante 18 años y es muy querido y popular entre sus feligreses y en la localidad.

Además, afirma que enviado al Consejo Provincial más de tres mil firmas recogidas "en apenas cuatro días para rogarle encarecidamente que reconsidere la resolución adoptada"

"El padre Santiago ha conseguido crear una verdadera Comunidad Cristiana donde se viven valores humanos y cristianos que van más allá de un saludo dominical. Existe y se vive una preocupación real por las personas, por sus cotidianidades, por sus desvelos, por su vida, por su fe", recalcan desde el colectivo cristiano.

Además, señala que la comunidad ha crecido "gracias a un guía sin el que no se entiende esta Comunidad y sin el que no sería posible seguir avanzando y consolidando lo que se ha conseguido crear hasta ahora. No en vano es la parroquia que, cada año, acoge más fieles para recibir los sacramentos".

Al respecto, recalca que esta circunstancia ha permitido que se forme un grupo de jóvenes que continúa ligado a la parroquia y que recibe cada año la confirmación, "hecho que no es tan fácil de visualizar en nuestros días", añadiendo que el padre Santi "ha sido nuestro pastor durante todo este tiempo; ejemplo y modelo de relación con los demás, de vida cristiana, de amor y entrega por todos".