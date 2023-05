Rancapino Chico dará un concierto en el Teatro Moderno

El alcalde de Chiclana, José María Román, presentó el concierto ‘Pasado, presente y futuro. Hijo del cante’, protagonizado por Rancapino Chico, que está previsto que se celebre el próximo jueves 25 de mayo, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Moderno. Un acto en el que estuvieron presentes el propio Alonso Núñez ‘Rancapino Chico’; y el hermano mayor de San Juan Bautista, Salvador Guerrero. Además, en este encuentro se procedió a la donación de la pintura realizada en acrílico ‘Dos Generaciones’, realizada por el chiclanero Diego Leal.

Así, en relación al concierto que ofrecerá Rancapino Chico y que está organizado por la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, indicar que las personas interesadas en asistir pueden adquirir sus entradas por un precio de 20 euros en Mariscos Henry y en Bar Tapería La Flamenca, así como obtener información a través del teléfono 626809269.

“Estamos viviendo un momento dulce, porque durante muchos años Rancapino padre ha sido referencia del cante jondo en toda España. Y aunque el padre se está retirando, tenemos a Rancapino Chico y a otros artistas como Antonio Reyes, dos auténticas figuras del flamenco en toda España, lo cual es una alegría”, expresó el alcalde, quien ha añadido que “es un orgullo para nuestra ciudad”.

Por su parte, Salvador Guerrero destacó que “es un espectáculo en el que tenemos puestas muchas expectativas, ya que el que el artista está arrasando por todo el territorio nacional”. “Este espectáculo forma parte de las actividades que la hermandad lleva a cabo a lo largo del año para seguir creciendo en los proyectos humanos y materiales”, comentó el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, quien animó a la ciudadanía “a presenciar este espectáculo, en el que vamos a disfrutar mucho”.

Finalmente, Rancapino Chico destacó que, “con el título ‘Hijo del cante’, he querido iniciar una antología que en el futuro quiero sacar”. “Lo que más me guste en esta gira de 2023 y en 2024 lo plasmaré en una antología para toda la afición”, indicó Alonso Núñez, quien añadió que “es un honor actuar en Chiclana, mi pueblo, que es donde me siento mejor y más al lado de mi gente”.

Donación obra Diego Leal

Por otro lado, el artista chiclanero Diego Leal ha donado a la familia Rancapino un acrílico en el que aparecen las figuras del propio Rancapino y de su hijo Rancapino Chico. “Se me ocurrió la idea de ir pintando a personajes chiclaneros y he comenzado por los dos más grandes”, comentó Diego Leal, quien añadió que “continuaré con otros artistas y personajes chiclaneros como el propio Antonio Reyes o Emilio Oliva”.

Asimismo, el alcalde agradeció al artista chiclanero por esta iniciativa y resaltó que “Diego es un artista que no debe parar”. Finalmente, Rancapino Chico expresó que “es un orgullo ser pintado por un artista de la talla de Diego Leal”.