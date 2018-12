Puesta en escena

No deja de producirme asombro la aparición anual del Rey (un Rey, cualquier Rey) en las pantallas de los hogares españoles para pronunciar su pequeño discurso.

Personalmente, lo leo a posteriori, porque en esa noche suelo andar en otras cosas, como acabar con los preparativos de la cena, tomarme una copa reconfortante para hacer frente a una noche muy animada, tal vez excesivamente animada; aunque eso va en gustos. Claro que, puestos a elegir entre tradiciones, prefiero sin duda alguna la del pavo, el villancico y el turrón antes que la de la homilía real. Es mucho más natural y de mayor arraigo, que la muy ritual e institucional de un señor deseándonos felicidades sin cuento y explicándonos cómo debemos conducirnos sobre esto y aquello, sin que nadie se lo haya pedido ni autorizado.

El hecho de la monarquía en sí también me resulta la mar de curioso, porque, si bien se mira, no deja de ser raro que un señor (o señora, Ley Sálica excluida), por pertenecer a una determinada familia, ostente la jefatura de un Estado democrático con carácter hereditario y vitalicio. Si usted, queridísimo lector, se apellidase Borbón, en vez de Gutiérrez o Matías, o Sanfelices, podía encontrarse con el surrealista chollo, sinecura o marrón de verse año tras año frente a las cámaras de televisión soltando lo que se le viniera a la boca ante una audiencia de millones de personas. En lo que a mi respecta, no me gustaría nada verme en semejante situación por múltiples razones. Primero porque vaya corte exponerse a las numerosas críticas que sin duda alguna provocaría mi perorata; en segundo lugar, porque ante un compromiso de ese volumen, casi seguro que me sentía impelido a meterme una copa de más para combatir el inevitable nerviosismo y, en tercer lugar, porque no, porque ni hablar, porque para qué molestarme; si la gente no iba a hacer ni puñetero caso de lo que yo dijera y todos iban a seguir a su bola, tanto en la señaladísima festividad, como en el resto del año.

Claro, que uno luego va informándose y se entera de que su real discurso no iba a ser suyo para nada, porque en fondo y en forma iría prefigurado por una serie de personas; especialmente por sus inmediatos colaboradores, convenientemente instruidos por el Gobierno de turno, influidos a su vez por los medios de comunicación, quienes funcionan bajo el dictado de quienes los financian. Total, que el sermoncete no tendría de mi cosecha ni una puñetera palabra. Pues para ese viaje no necesitábamos alforjas.Y luego está lo de la puesta en escena: decorado y caracterización. En ese aspecto, hay que reconocer que los reyes antiguos se lo montaban muchísimo mejor. Acuérdense de los retratos de, por ejemplo, Luis XIV, el Rey Sol, con semejante peluca, a juego con tal manto y unas medias y unos zapatos que para sí los desearía la más cotizada modelo Chanel. ¿Y Carlos I de España y V de Alemania? ¿Qué tal? Montado en un caballo gordísimo, que cualquiera sabe cómo se las apañaría para mantenerse sobre las ancas con los remos en alto, aguantando encima a un sujeto prognático vestido con una tremenda armadura, cincelada, sí, pero obviamente pesadísima. ¡Eso si que era garbo y tronío!

Ahora también se ve que se esmeran en la materia, pero no les llegan ni al tacón del zapato a los primitivos escenógrafos reales. ¿Qué ropa le ponemos? Porque tiene que quedar normalito, pero elegante, molón, nada de excesos, pero apañado, respetable. ¿Y respecto a la escenografía? ¡Simbólica, muy simbólica! Su portalito de Belén, pero no de serie, sencillo, pero artístico y caro (la parte católica); el toisón de oro, vamos el borrego exánime símbolo de realeza… ¡Ah, y lo de la nena leyendo la Constitución, que se vea que esto es democrático, pero que de Borbones no nos libra ni la misericordia in secula seculorum. Una de beneficencia: a Sant Llorenç a hacerse la foto… ¿Y ese chino qué pinta ahí? ¿Es para demostrar que a la familia real le gusta salir a cenar a un chino, como a cualquier familia española? ¡Que no, coño, que no, que ése es Xi Xinping, el Presidente de los chinos comunistas! ¿Comunistas? Vale, pero buenos clientes, colega. ¿No nos estamos pasando? Pues no sé, pero ya verás cómo se le cae mañana la baba a toda la prensa. Cuela, vaya si cuela.

Así que, amigo Bermúdez, o Castaño, o García: no se haga ilusiones. Si su familia hubiera sido la merecedora del trono, no hubiera podido plantarse el jersey tricotado por tía Encarna; ni le hubieran permitido ponerse detrás la figurita de Lladró, ni la foto de la despedida de soltero de su hermano. Mejor que no aspire usted a la corona de España, porque no merece la pena.

No tengo nada personal contra Felipe de Borbón y su familia, pero, como digo, todo esto sigue haciéndoseme raro.