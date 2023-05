Este es el cartel de la Feria de San Antonio 2023 de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, presentaron públicamente el cartel anunciador de la Feria de San Antonio 2023, que se celebrará desde el miércoles 8 al lunes 13 de junio. Obra de la fotógrafa María Benítez, que estuvo presente en este acto. Así, el cartel está compuesto con una base de fotografía cargada de simbolismo, con una pareja flamenca entre botas de vino, representando una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad como es la vitivinícola. Antonio Jesús Ruiz y Ainara Castellano son los protagonistas de este cartel, obra de María Benítez.

Durante la presentación, el alcalde agradeció la implicación de los colectivos presentes en el acto “porque la feria se monta entre todos y es una feria de todos”, señalando que “este año para el cartel, decidimos hacerle el encargo directamente a una fotógrafa de Chiclana, buena, querida y que lleva muchos años en la calle trabajando. Por ello, se lo encargamos a María Benítez, obteniendo un magnífico resultado. Es una foto muy bonita, en un ambiente de bodega, que es algo que reivindicamos en el esfuerzo de potenciar nuestros productos”.

Además, José María Román explicó que “hoy se ha celebrado la junta de seguridad de la feria y de cara al verano, en la que han estado presentes Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. Hay experiencia, hemos tocado los puntos necesarios y todo está listo y preparado para que podamos ejecutar con normalidad el programa de Feria. El jueves día 8 será el alumbrado, el viernes será el día del turismo, el sábado será el día del vino, el domingo será el día de los mayores, el lunes será el día de la mujer y el martes será el día del niño y la niña y habrá una exhibición de dragon boat. Todo ello acompañado de las distintas actuaciones previstas en las casetas y los espectáculos de Equimar. Todo está ya coordinado y confiamos en que contemos con buen tiempo esos días”.

“Mi deseo es que todo el mundo pase una feliz feria, que se disfrute con amigos y amigas, que se echen buenos rato, en una feria amplia, en la que nos reuniremos la Chiclana de los casi 90.000 habitantes y personas de que nos visiten de localidades vecinas, por eso tenemos una feria amplia, para que las personas se sientan cómodas, con 24 casetas para pasarlo bien. Todo planificado para que salga como debe salir”, finalizó el alcalde de la ciudad.

Por su parte, María Benítez agradeció "al Ayuntamiento la confianza, porque soy parte de la feria y porque creo que hay muchas maneras de trabajar por una ciudad e implicarse en sus fiestas es una de ellas. También quiero dar las gracias a Antonio, Ainara y Bodegas Vélez, porque me han echado el cable y a Toñi, que nos dejó el vestuario. Quería que la foto fuese en una bodega y elegí Vélez porque mi abuelo fue trabajador de aquí y quería que la foto tuviese una vinculación especial para mí y por eso fue el lugar elegido. He vivido mucho la feria con mis abuelos y en mi casa la feria siempre se ha empezado muy pronto. No bailo sevillanas, pero quise aprender con mi primo Tonchu y solo quería que esas personas con las que siempre disfruté la feria estuviesen reflejadas de alguna manera en el cartel”.

Además, José Alberto Cruz explicó que “la sonrisa de Ainara y Antonio representa la Feria de Chiclana. Esa felicidad es la que se debe transmitir en una fiesta mayor tan importante. De pequeños es cuando más podemos disfrutar la feria y es cuando más nos quedan marcadas estas fiestas”. También ha señalado que el martes “será el día que contemos con horario sin ruido para niños y niñas con autismo. En esta ocasión, vamos a ampliar el horario por petición de las familias hasta la fresquita”.

Con respecto al cartel, el delegado destacó que “para transmitir hay que conocer la feria y creo que María lo ha conseguido, teniendo también como escenario una bodega, que son pilar de nuestra feria. Hay muchas personas implicadas para que todo salga bien”. “También tenemos una portada exclusiva para Chiclana, que destaca en toda la provincia. Quiero animar a todo el mundo a participar y disfrutar de nuestra feria, que es un momento de encuentro para todos y todas”, finalizó

Por su parte, el representante de Son y Compás, Javier Sánchez, explicó que “habrá preferia. Queremos invitar al primer Encuentro de Sevillanas Ciudad de Chiclana. Empezamos este año y queremos que sea un comienzo para muchos años, con el objetivo de revitalizar la sevillanas y beneficiar al comercio. Se trata de hacer algo distinto y bonito para que en Chiclana se vean tanto la cultura como los negocios de la ciudad. Este evento se desarrollará el sábado 3 de junio, de 12.00 a 14.00 horas, en la Plaza de Andalucía”.