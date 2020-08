La Policía Local de Chiclana ha interpuesto un total de 109 denuncias por no hacer uso de la mascarilla y no aportar la documentación que lo justificase a lo largo del pasado fin de semana, en concreto, desde el viernes 7 de agosto al domingo 9 de agosto. En este sentido, el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera, recuerda que, “una vez publicada en el BOJA la Orden de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde el pasado 15 de julio es obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública en nuestra comunidad autónoma, salvado excepciones como el ejercicio de deporte individual al aire libre o en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de la actividad, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias”. “Incluso en la playa es obligatorio el uso de mascarilla para acceder a la misma o para pasear por la arena”, recuerda el edil.

Así desde mediados de julio y hasta ahora se han registrado ya en Chiclana más de 250 denuncias por no hacer uso de la mascarilla. Y una vez más, la mayor parte de las sanciones se han llevado en la zona de concentración de jóvenes de la costa durante el horario de noche; es decir, en las proximidades del centro comercial Miramar y la zona del paseo marítimo. Además, hay que recordar que la sanción por no cumplir la normativa en relación asciende a un total de 100 euros. “Más allá de la multa por no llevar mascarilla, lo importante es que la ciudadanía se conciencie de la importancia de mantener la distancia de seguridad y de protegerse, con el objetivo de evitar nuevos contagios”, reitera José Manuel Vera, quien aclara que, “aunque también se han interpuesto denuncias en la zona del casco urbano y a cualquier hora del día, lo cierto es que la mayoría de las multas se concentra en la zona de bares y pubs de la playa durante la noche, por lo que hacemos un llamamiento a los jóvenes que salen de marcha por las noches para hacer uso de las mascarillas, más aún viendo cómo la edad media de personas contagiadas baja considerablemente en las últimas semanas”.

“Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Chiclana está trabajando concienzudamente para evitar que el virus afecte al mayor número de personas posibles, por lo que hemos puesto en marcha distintas campañas de concienciación, sobre todo, con la llegada de la temporada estival”, recuerda el delegado de Policía Local y Protección Civil, quien resalta la campaña informativa en medios de comunicación, así como a través de cartelería e establecimientos hosteleros, empresas y comercios de Chiclana o el reparto de folletos por parte de las personas voluntarias de Protección Civil.

Por ello, destaca Vera, "precisamente durante las noches desde Protección Civil se sigue trabajando para concienciar a la ciudadanía de la obligatoriedad del uso de mascarilla, incidiendo de forma especial en la zona de concentración de jóvenes”, insiste el responsable del área, quien no obstante aclara que “estamos siendo muy insistentes entre la población en general y en los comercios, bares y restaurantes, con el objetivo de hacer de Chiclana un destino seguro”.