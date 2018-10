La Policía Local realiza una campaña de control del uso del cinturón

La Policía Local está llevando a cabo controles específicos sobre el uso del cinturón de seguridad así como de los sistemas de retención infantil, una campaña que dio comienzo el pasado lunes y que se extenderá hasta el domingo día 7. Estos controles se enmarcan dentro de la campaña que a nivel nacional desarrolla esta semana la Dirección General de Tráfico (DGT). Con ella se pretende que la colocación del cinturón se convierta en un gesto instintivo y salvar así 229 vidas (número total de fallecidos durante 2017 en las vías españolas por no utilizar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil).

Cabe recordar que la responsabilidad por no llevar el cinturón de seguridad recae sobre la persona que no lo lleva puesto, ya sea el conductor o cualquiera de los ocupantes, y la responsabilidad por no utilizar sistema de retención infantil recae sobre el conductor del vehículo. Los sistemas de retención infantil son de uso obligatorio en los asientos traseros (salvo determinadas excepciones en que se podrán colocar delante) para menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros. Ambas infracciones son graves y conllevan una sanción de 200 euros y tres puntos.