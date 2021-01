El Ayuntamiento asegura que la Policía Local cuenta con EPIS y un cañón de ozono para desinfecciones

El Ayuntamiento de Chiclana desmiente las acusaciones vertidas por el sindicato UPLBA respecto a una supuesta falta de medios de protección y de medidas para evitar contagios por Covid-19 entre la plantilla de la Policía Local. En este sentido, desde el Gobierno municipal lamentan los nuevos casos positivos de Covid-19 en agentes de la Policía Local, que se han confirmado en las últimas jornadas, y aclaran que “se han llevado a cabo pese a las distintas medidas de seguridad y prevención puestas en marcha desde que se inició la pandemia con la adquisición de EPIS (Equipos de Protección Individual), así como de un cañón de ozono para los vehículos y las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local”.

En este sentido, indicar que el Consistorio ha proporcionado mascarillas reutilizables a los agentes de la Policía Local. Unas mascarillas que fueron acordadas con los propios representantes de los trabajadores de la Jefatura de la Policía Local, tras comprobar su eficacia al garantizar la protección contra aerosoles sólidos y líquidos, y que son son resistentes a la penetración de efecto hidrófugo, así como a la penetración microbiana en seco y húmedo. Todo ello manteniendo las mismas características exigidas por la norma tras cinco lavados, y empezando a perder eficacia a partir de los 110 lavados. En definitiva, unas mascarillas que usan un tejido que cumple todo lo que especifica la nueva norma UNE-0065.

Por otro lado, en cuanto al cañón generador de ozono destinado a los vehículos de la Policía Local, indica que está especialmente diseñado para ser utilizado en tratamientos de desinfección o de choque sin personas. En este sentido, el equipo adquirido es ideal para desinfectar el ambiente y superficies de oficinas y vehículos, disminuyendo en un 99,6 por ciento la proliferación de virus, bacterias, gérmenes, esporas, moho y olores de ambientes y superficies, funcionando a partir de ambiente pre filtrado.

“Pese a las afirmaciones que han salido en prensa por parte del sindicato UPLBA en estos últimos días, seguimos trabajando para dotar del material necesario para que los empleados municipales puedan llevar a cabo su trabajo en las mejores garantías posibles”, indica el delegado municipal de Personal y Policía Local, José Manuel Vera, quien apela al “uso correcto de los distintos medios con los que se dispone”. “Al igual que sucede en cualquier empresa privada, comercio, establecimiento hostelero o en la vivienda particular, el riesgo cero no existe, de ahí que sigan incrementándose los casos positivos en general, pero estamos trabajando para que, dentro de un uso correcto, evitar que puedan producirse nuevos contagios”, incide el responsable del área, quien finaliza añadiendo que “respetamos las opiniones de cada cual, incluidos los sindicatos que tienen que realizar su trabajo, pero no estamos en nada de acuerdo con las últimas afirmaciones sobre falta de acción y de material preventivo en relación al Covid-19”..