“Desde que se decretara el Estado de Alarma, podemos hacer un balance positivo en materia de seguridad”, ha explicado el delegado municipal de Seguridad y Policía Local, José Manuel Vera, asegurando que “esto es posible porque la ciudadanía ha colaborado, gracias a la concienciación de todas las personas. Es cierto que hay excepciones, puesto que la Policía ha tramitado entre 20 y 25 denuncias diarias en el municipio, por desobediencia al Decreto de Estado de Alarma”.

También ha reseñado que “el primer fin de semana fue el más complicado, que fue cuando entró en vigor el Decreto. Este pasado fin de semana ha sido más tranquilo y así se desprende de los controles realizados por la Policía Local y la Guardia Civil. Además, por estos controles también sabemos que no hay flujo de personas de otros lugares que quieran acceder a Chiclana, tal y como se informado en algunos bulos que circulan por redes sociales. Por ello, quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía para que no difunda noticias de este tipo que no son ciertas”.

El delegado también ha destacado que “nos quedan momentos delicados por vivir, porque estamos ante una situación difícil, pero vamos a salir de esta, porque entre todos y todas podemos conseguirlo”. Además, Vera ha destacado la labor que vienen realizando Policía Local, Guardia Civil, así como el ejército y todo el sector sanitario.