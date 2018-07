Podemos insta a la protesta para que se abra el centro de Los Gallos

Podemos recuerda que hace un mes organizó una concentración frente al Centro de Salud de Los Gallos para protestar contra los "más que continuos retrasos en la fecha de la inauguración del edificio, los sobrecostes y las malas excusas del Ayuntamiento".

Desde la formación siguen protestando al ver que "no mejora la situación de la obra y además estamos encontrando otros problemas que deben ser solucionados". Según Elena Coronil, del Consejo de Podemos, en los últimos días "se ha visto a los trabajadores en las cornisas y en zonas peligrosas sin los debidos cuidados obligatorios por la ley, como arneses". Por otro lado, indican igualmente que "la obra sigue avanzando muy despacio y vemos como día tras día hay un grupo máximo de 3 ó 4 personas dedicadas a esa labor".

Desde la formación morada avisan de que "en los últimos días hemos visto como colocaban placas en la fachada del edificio, anteriormente la han secado con extractores, se resanó con cemento y se ha pintado , con esto solo van a conseguir darle un lavado de cara, ya que la función de las placas es ocultar posibles humedades que salgan en el futuro, lo que popularmente se conoce en Chiclana como un "chapú", esperamos que realmente los muros estén en condiciones, tememos que no se arregle bien el tema de las humedades y en el futuro nos podamos encontrar con una negligencia".

Jorge Guerrero, secretario general de Podemos en Chiclana, asegura que "dudamos que esta obra vaya a estar finalizada para agosto, fecha en la que Román dijo que lo estaría, aunque la prórroga es de un año, pero ya sabemos el valor de la palabra del gobierno en estos casos. Sería un verdadero milagro, ya que no solo es que se vea una obra mal y poco ejecutada por fuera, sino que la situación del sótano es más que insuficiente".

Por todo ello señalan que la concentración del mes pasado "no es más que el principio, ya que vamos a manifestarnos una vez al mes hasta que finalicen las obras. Así, llamamos a la ciudadanía a participar en estas concentraciones, no solo a los directamente afectados, sino a toda la ciudadanía ya que debemos llamar a que se invierta en sanidad, no podemos permitir que una vez que el Centro de Salud de Los Gallos se abra se utilice personal de otros centros de salud para este, al final nos encontraremos en la misma situación pero con los pacientes repartidos por toda nuestra ciudad".

En este sentido, indican que a final de mes tendrá lugar una nueva concentración "y estaremos en las calles llamando a la participación de la gente e informando sobre esta situación. Desde Podemos Andalucía queremos subir la inversión en sanidad como mínimo al 7% del PIB, si es la joya de la corona que lo siga siendo, pero para ello necesitamos más ambulancias, más profesionales y más ganas por parte del PSOE de Román y de Susana".