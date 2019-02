Podemos y ‘Por un IBI Real’ dudan de la legalidad del presupuesto

Podemos Chiclana y la directiva de la Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real mantuvieron un encuentro que se enmarca dentro del acuerdo de colaboración que firmaron en mayo de 2015 con Por Chiclana Sí Se Puede. El tema central que trataron fue la “posible ilegalidad” del presupuesto del Ayuntamiento de Chiclana para 2019, cuya aprobación definitiva fue anunciada por el delegado de Hacienda el pasado día 1 de febrero.

Para cuestionar el presente presupuesto, señalan “la vulneración del derecho a la participación pública” en la que ha podido recaer el Ayuntamiento al no contestar las alegaciones presentadas por dicha citada asociación y uno de los miembros de Podemos. Jorge Guerrero, coordinador local de Podemos, asegura que el hecho de no haber contestado a las alegaciones presentadas por escrito por una persona física “es una causa clara de nulidad de un presupuesto”. En cuanto a las alegaciones presentadas por la asociación como entidad jurídica, el candidato manifiesta que el Ayuntamiento “ha podido concurrir en otra vulneración de la ley al no haber respetado un periodo para subsanar la presentación vía informática”.

Juan Verdugo, presidente de la asociación ‘Por un IBI Real’ declara que “duele que el derecho fundamental a la participación ciudadana sea violado por José María Román y el PSOE” y denuncia con rotundidad que “hay que terminar con estas prácticas autoritarias que representan ese señor y ese partido”. Dicha entidad señala que está trabajando para anular el presupuesto de 2019 por vía jurídica y, mientras tanto, van a pedir al gobierno local que “enmienden la situación, anulen la aprobación definitiva del presupuesto y admitan a trámite las alegaciones para que sean informadas por el interventor”. Para poder llevar esto a cabo, Podemos Chiclana afirma que va a apoyar a la asociación y trabajar para que dichas reivindicaciones sean llevadas al Pleno municipal. Para Jorge Guerrero esta cuestión no es solo “administrativa o burocrática” sino que “la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad que se quiera llamar democrática” y todas las actuaciones “en sentido contrario” son “una muestra del actual corporativismo y los intereses del equipo de gobierno”.